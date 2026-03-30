ONDE: dix conventions de partenariat signées à Rabat pour renforcer les droits de l’enfant

Benjelloun Ghizlane (gauche), vice-présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, et Naima Ben Yahia. ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, lors de la signature de la convention sur les droits de l'enfant, à Rabat le 30 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, la vice-présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), Ghizlane Benjelloun, a présenté les objectifs de l’Observatoire et souligné le rôle majeur que joue cette institution au Maroc, sous l’impulsion de la Princesse royale et dans le sillage de la vision éclairée du Souverain.

Pour rappel, l’ONDE incarne l’engagement du Maroc en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’enfant. L’Observatoire contribue également au renforcement des politiques nationales visant à protéger les enfants, à l’élaboration d’une base de données numérique relative à la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant, ainsi qu’à la coordination avec l’ensemble des parties prenantes concernées, qu’elles soient gouvernementales ou non gouvernementales.

Selon les statistiques du Haut-commissariat au plan, le Maroc compte quelque 7 millions d’enfants.

Au cours de cet événement, l’Observatoire a également présenté les principaux axes de son plan d’action pour 2026. Il s’agit notamment de l’organisation du 2e Forum africain des droits de l’enfant, d’un projet de formation en santé mentale, de la formation des acteurs judiciaires, y compris ceux de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), du Parlement de l’enfant 2026 avec une ouverture sur l’étranger, de la tenue des sessions régionales du Parlement de l’enfant, ainsi que d’un projet de partenariat stratégique entre l’ONDE et la Fondation OCP.

Les dix conventions signées concernent notamment le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, autour d’un programme de prévention des troubles neurodéveloppementaux dans le préscolaire, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour la prévention précoce des troubles psychologiques et la formation professionnelle, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre d’un programme national de prévention, ainsi que le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, autour d’un partenariat structurant.

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D’autres conventions ont été conclues avec l’Observatoire national du développement humain, pour la réalisation d’une première étude sur la prévalence des troubles mentaux chez l’enfant, et avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF Maroc), autour de l’analyse de la situation des enfants (SITAN) et du renforcement des capacités de plaidoyer des enfants parlementaires à travers des formations.

Les autres partenariats ont été signés avec la Fondation OCP, le HCP, l’Entraide nationale, ainsi qu’avec la Société marocaine de pédopsychiatrie et des professions associées (SMPPA).