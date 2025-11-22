La princesse Lalla Meryem préside la cérémonie officielle de clôture du 1er Forum africain du parlement de l’enfant

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la princesse Lalla Meryem, en sa qualité de présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a présidé, samedi au siège du Parlement à Rabat, la cérémonie officielle de clôture du premier Forum africain du parlement de l’enfant.

Organisé par l’ONDE sous le thème «La participation des enfants au développement de l’Afrique», ce forum s’inscrit dans la continuité de la vision clairvoyante du Roi pour l’Afrique, une vision marquée par un engagement constant en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, de la solidarité africaine et plaçant la jeunesse au centre de toutes les initiatives de développement.

À son arrivée au siège du Parlement, SAR la Princesse Lalla Meryem a passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être saluée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, le président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation, M. M’Hammed Abdennabaoui, le Président du Ministère Public, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Hicham Balaoui, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi et la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni.

Son Altesse Royale a été également saluée par le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi, et la vice-présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), Ghizlane Benjelloun.

À l’entrée du Parlement, SAR la Princesse Lalla Meryem a été saluée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri Oubbahessou, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lakjaâ.

Son Altesse Royale a été aussi saluée par le président de l’Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguett, le président de l’Assemblée nationale de la République du Burundi, Gélase Daniel Ndabirabe, le président de l’Assemblée nationale de la République de Djibouti, Dileita Mohamed Dileita, le président de l’Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu, et la présidente de l’Assemblée nationale de la République de Zambie, Nelly Butete Kashumba Mutti.

SAR la Princesse Lalla Meryem a, ensuite, visité cinq ateliers d’enfants parlementaires africains et marocains. Il s’agit notamment de l’atelier «Droit à la participation des enfants aux politiques et stratégies publiques: Quelle place pour les enfants parlementaires dans les différents pays du continent?», qui invite les jeunes à réfléchir sur leur rôle dans la construction des politiques publiques qui les concernent et met en lumière les expériences africaines en matière de participation des enfants parlementaires et les moyens de renforcer leur contribution aux processus décisionnels à l’échelle nationale et continentale.

Le deuxième atelier, «L’Afrique face aux défis de l’éducation équitable et inclusive», propose une réflexion collective sur les inégalités éducatives persistantes à travers le continent et les moyens d’y remédier, pour garantir à chaque enfant africain un accès équitable, inclusif et de qualité à l’éducation.

Le troisième atelier a pour thématique «L’accès aux soins de santé et place de la santé mentale dans les programmes en Afrique». Il aborde les disparités d’accès aux soins de santé sur le continent, en mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer la santé mentale dans les politiques publiques africaines et en favorisant un échange sur la place du bien-être psychologique dans les programmes nationaux et les solutions innovantes à apporter pour un accès équitable et global à la santé en général et la santé mentale en particulier.

Le quatrième atelier «De l’éducation à l’exploitation: Le travail des enfants, une réalité africaine», focalise le débat sur les causes profondes du travail des enfants en Afrique et ses conséquences sur leur avenir, alors que le cinquième atelier «Enfants en situation de rue et mariage précoce: Bâtir des réponses efficaces en Afrique», met en lumière deux réalités alarmantes qui compromettent les droits fondamentaux des enfants sur le continent, tout en offrant un espace de concertation au sujet des approches concrètes pour lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des enfants.

Par la suite, Son Altesse Royale a assisté à la projection de deux capsules vidéo intitulées, respectivement, «Partage des réalisations de l’Observatoire marocain et des bonnes pratiques en termes d’approche participative des enfants» et «Forum africain du Parlement de l’enfant : échanges fructueux».

À cette occasion, les enfants parlementaires, Mariyam Diouf, du Sénégal, et Lugman Yazid Zeid, de Djibouti, ont annoncé l’adoption par acclamation, à la fin des travaux du Forum, de la Déclaration finale du 1er Forum africain du parlement de l’enfant, intitulée «Déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l’Afrique».

Cette déclaration consacre la création du Réseau africain pour les droits de l’enfant dont l’ONDE accueillera le siège. Il apportera tout le soutien nécessaire permettant d’accélérer l’ambition d’une Afrique où les enfants du continent deviennent acteurs du changement et bâtisseurs de paix.

Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a posé pour une photo souvenir avec les enfants parlementaires africains participants.

La première édition du Forum africain du parlement de l’enfant, dont les travaux ont été ouverts vendredi, a réuni plus de 170 invités de marque: des présidents d’assemblées parlementaires nationales, des ministres et d’autres personnalités officielles et représentants institutionnels venus de 28 pays africains.