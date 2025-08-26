Société

Anniversaire de la Princesse Lalla Meryem: un parcours au service des femmes et des enfants

La Princesse Lalla Meryem.

La Famille Royale, aux côtés de l’ensemble du peuple marocain, célèbre ce 26 août l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. Figure emblématique de l’engagement social, elle s’illustre depuis des décennies par son action en faveur de l’émancipation des femmes et de la protection des droits des enfants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité.

Célébré chaque 26 août, cet heureux événement est une occasion privilégiée pour les Marocains de rendre hommage à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem. Depuis ses premières responsabilités, la Princesse n’a cessé d’incarner un engagement indéfectible en faveur de la promotion de la femme et de la protection des enfants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité.

Une vie consacrée au service social

Dès 1981, Feu Sa Majesté le roi Hassan II lui confiait la présidence des Œuvres sociales des Forces Armées Royales, point de départ d’un parcours remarquable. Elle préside aujourd’hui la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, l’Union nationale des femmes marocaines (UNFM), l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et l’Association marocaine de soutien à l’UNICEF, tout en étant présidente d’honneur de plusieurs organisations œuvrant pour l’enfance.

Reconnaissance internationale

L’action exceptionnelle de la Princesse Lalla Meryem a valu d’être saluée bien au-delà des frontières. En 2001, l’UNESCO lui décerne le titre d’Ambassadrice de bonne volonté pour sa mobilisation en faveur des droits des enfants. La même année, le Liban l’honore du Ouissam du Grand Cordon de mérite national et de la médaille d’or de la Fondation Hariri. En 2010, elle reçoit le Prix «Femmes Leaders Mondiales», qui distingue sa contribution à l’émancipation des femmes au Maroc, dans le monde arabe et en Afrique. Ces distinctions viennent couronner un engagement reconnu comme exemplaire, associant sens aigu de la solidarité et volonté de hisser la condition féminine au rang de levier de développement.

Une présence active sur la scène nationale

Au Maroc, la Princesse multiplie les actions officielles. Le 25 mai dernier, elle présidait la cérémonie du 30ème anniversaire de l’Observatoire national des droits de l’enfant, qu’elle dirige. Quelques mois plus tôt, le 19 novembre 2024, elle présidait la célébration du 25ème anniversaire du Parlement de l’enfant, organisée à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat. En octobre 2024, Son Altesse Royale a pris part, aux côtés de la Famille Royale, aux cérémonies officielles de la visite d’État du Président français Emmanuel Macron et de son épouse. Elle a également, en compagnie de Brigitte Macron, procédé au lancement d’une campagne nationale de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire.

Une inspiration pour le Maroc et au-delà

Par la constance de son engagement et la diversité de ses actions, la Princesse Lalla Meryem s’affirme comme une figure incontournable de la défense des droits des femmes et des enfants. Son parcours, jalonné de distinctions et d’initiatives marquantes, inspire au Maroc comme à l’international. Véritable pilier social et humanitaire, elle incarne une volonté de progrès et de solidarité qui fait la fierté de toute la nation.

