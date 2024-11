25ème anniversaire du Parlement de l’Enfant: la princesse Lalla Meryem honore les lauréats du Young Innovators Bootcamp

Cette clôture en apothéose s’est déroulée à l’Université internationale de Rabat (UIR) en présence de 395 enfants membres du Parlement ainsi que de nombreuses personnalités politiques et académiques. À cette occasion, des accords de partenariat ont été signés par les ministres de l’Emploi, Younes Sekkouri, celui de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid et par le directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Methqal. Les prix ont été décernés aux lauréats de divers groupes de travail issus du Parlement de l’Enfant qui se sont distingués lors du «Young Innovators Bootcamp», une activité qui s’est déroulée les 16, 17 et 18 au siège de l’UIR.

Une vidéo, diffusée lors de la célébration, a retracé ces trois jours d’une intensité exceptionnelle. Ce premier Bootcamp, organisé par l’ONDE en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et le Club des anciens parlementaires (CAPE), avait pour objectif de promouvoir l’engagement citoyen et de former de jeunes entrepreneurs sociaux.

Le Young Innovators Bootcamp a permis aux participants de développer des projets novateurs, répondant à des problématiques actuelles et encourageant une dynamique d’inclusion et de responsabilité. En remettant ces distinctions, la princesse Lalla Meryem, présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), a souligné l’importance de l’implication des jeunes dans les défis sociétaux et a rappelé le rôle central du Parlement de l’Enfant comme espace de dialogue et de formation pour la jeunesse marocaine.

Lire aussi : La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 26ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II

Encadrés par des experts et des mentors, les participants ont transformé leurs idées en projets concrets, en misant sur la créativité, l’impact social et la collaboration. Ces efforts ont culminé lors de la cérémonie de clôture, où les cinq meilleurs projets ont été récompensés, illustrant à merveille l’esprit novateur et l’engagement des jeunes parlementaires, véritables leaders en devenir.

La projection a été suivie par la remise des prix aux jeunes lauréats, un moment chargé d’émotion et de fierté. Il faut rappeler que le 19 novembre, coïncidant avec la Journée internationale des droits de l’enfant, le Parlement de l’Enfant a célébré avec éclat ses 25 ans à l’UIR.

Placée sous la présidence de la princesse Lalla Meryem, cette journée exceptionnelle a rassemblé des personnalités éminentes. Meriem Amjoun, jeune parlementaire, a tenu à exprimer, au nom de tous ses pairs, sa reconnaissance infinie à la princesse Lalla Meryem pour son engagement inlassable en faveur des enfants et son dévouement exemplaire qui a transformé des vies et demeure une source d’inspiration profonde pour tous.

Lire aussi : Sur très haute instruction royale, les princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasnaa reçues à l’Elysé

La jeune fille a également adressé toute sa reconnaissance au roi Mohammed VI, pour avoir créé le Parlement de l’Enfant en 1999 et pour son soutien indéfectible, ainsi qu’à feu le roi Hassan II, dont la vision éclairée a donné naissance à l’Observatoire national des droits de l’enfant, un acteur clé pour la dignité et la protection des enfants au Maroc.

Le Parlement de l’Enfant s’est avéré, selon un communiqué, «une formidable école unique de citoyenneté et un puissant moteur de changements». En 25 ans, poursuit le communiqué, «plus de 4.000 jeunes, aujourd’hui pour beaucoup devenus des adultes accomplis, ont été directement formés et inspirés.» Et de conclure qu’à travers des débats, des ateliers et des rencontres avec des décideurs, ces jeunes ont développé des compétences en leadership et appris à défendre leurs idées.

À l’issue de leur mandat de deux ans, les 395 parlementaires remettent des propositions aux représentants du gouvernement et du Parlement national, dont certaines ont abouti à des lois et dispositifs renforçant les droits des enfants.