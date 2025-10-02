Politique

La princesse Lalla Meryem préside une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II

La princesse Lalla Meryem a présidé, vendredi 4 novembre 2022, à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du regretté roi Hassan II.

La princesse Lalla Meryem a présidé, jeudi à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 27ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur Lui.

À cette occasion, l’assistance a élevé des prières pour le repos de l’âme de feu Hassan II et de feu Mohammed V, et pour implorer le Tout-Puissant d’entourer les regrettés souverains de son infinie miséricorde.

Des prières ont été également élevées pour préserver le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, guider ses pas, couronner de succès ses actions et ses initiatives et combler le Souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines civiles et militaires.

À son arrivée à la mosquée Assouna, la Princesse a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi et la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni.

Son Altesse Royale a été également saluée par le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, le directeur de l’Entraide nationale, Khettar El Mojahidi, et le président du Conseil d’arrondissement de Hassan, Driss Razzi.

