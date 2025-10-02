Le Roi préside une veillée religieuse à l’occasion du 27ème anniversaire de la disparition de feu le roi Hassan II

Dans un communiqué, le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que le Roi présidera, ce jeudi 2 octobre, une veillée religieuse à l’occasion du 27ème anniversaire de la disparition de feu le roi Hassan II.

Voici la traduction du communiqué:

«Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera ce jeudi 9 Rabii II 1447 de l’Hégire, correspondant au 2 octobre 2025, au Mausolée Mohammed V à Rabat, la veillée religieuse qui sera organisée à l’occasion du 27ème anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, Feu SM le roi Hassan II, que Dieu ait son âme.

Cette veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 18H00.»