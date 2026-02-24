Société

Éducation inclusive: le gouvernement s’engage à régulariser la situation de 10.000 travailleurs sans salaires depuis six mois

Un enfant en situation de handicap dans une école à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Depuis six mois, près de 10.000 travailleurs sociaux intervenant dans le secteur du handicap sont privés de rémunération, une situation qui menace la continuité de l’accompagnement de quelque 30.000 enfants inscrits au programme social, alerte l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 24/02/2026 à 18h24

«En ce mois béni de Ramadan, nous rappelons que depuis six mois consécutifs, 10.000 travailleurs sociaux n’ont toujours pas perçu leurs rémunérations, en raison du retard accusé par le gouvernement dans le versement de la subvention annuelle destinée aux associations actives dans le secteur du handicap, chargées d’assurer des services d’appui éducatif, d’accompagnement social et de rééducation fonctionnelle au profit de trente mille enfants en situation de handicap», écrit l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive dans un communiqué.

Dans le même document, l’Observatoire, membre d’un collectif regroupant près de 400 associations participant au programme social, exprime sa profonde inquiétude face au retard enregistré dans le financement annuel des dispositifs de soutien à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Lire aussi : Éducation inclusive: environ 4.700 élèves autistes sont à l'école publique, 300 au collège et au lycée

Interrogé par Le360, un responsable gouvernemental, s’exprimant sous couvert d’anonymat, indique que la question du versement des salaires des travailleurs sociaux est actuellement à l’examen au sein de l’Exécutif. Les montants jusque-là bloqués «seront versés prochainement aux associations concernées», assure-t-il.

Notre interlocuteur précise toutefois que les relations de coopération de l’État s’établissent avec les organisations non gouvernementales gestionnaires des projets, et non directement avec les agents sociaux.

Selon l’Observatoire, le non-versement des subventions pourrait avoir «des répercussions négatives sur les conditions de scolarité de près de 30.000 enfants inscrits dans le programme social, tout en accentuant la précarité des travailleurs sociaux intervenant dans les services éducatifs, de rééducation fonctionnelle et thérapeutiques, que les départements gouvernementaux concernés ne garantissent pas pleinement à ce jour».

Lire aussi : Éducation inclusive: à Casablanca, l’école Al Imam Mouslim se donne pour mission d’intégrer les enfants en situation de handicap

Pour rappel, l’Observatoire marocain de l’éducation inclusive est une instance associative active au Maroc, engagée dans le plaidoyer en faveur de l’intégration effective des enfants en situation de handicap au sein du système éducatif national.

#Education nationale#enfants malades#gouvernement#société civile#handicap

