Formation professionnelle: la direction de l’OFPPT s’explique après les critiques syndicales

La direction de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a tenu à réagir aux accusations formulées par le bureau régional de la Fédération nationale de la formation professionnelle (FNFP), affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT). Ce syndicat avait dénoncé une vague de licenciements surprises, de suspensions et de mutations qu’il estimait arbitraires.

Dans un communiqué explicatif adressé au quotidien Al Akhbar en date du week-end des 11 et 12 avril, la direction de l’OFPPT précise que les changements intervenus s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation des projets stratégiques menés par les directions centrales. L’office, rappelle le texte, vit depuis plusieurs années au rythme d’une transformation globale, amorcée avec la nomination d’une nouvelle direction en 2018.

Depuis lors, une nouvelle feuille de route a été adoptée pour le développement de la formation professionnelle, permettant de concrétiser, entre 2018 et 2025, plusieurs chantiers majeurs: ingénierie de formation, révision des critères pédagogiques, modernisation des infrastructures et des équipements.

L’exécution des projets stratégiques de cette feuille de route ayant atteint, en 2025, un stade avancé, marqué par le début de la phase de consolidation, il est apparu nécessaire de procéder à une évaluation couvrant les cinq années écoulées, en commençant par les projets pilotés par les directions centrales. Il convenait également, poursuit le communiqué, de réorienter les priorités et de concentrer les efforts sur le projet numéro un de la feuille de route, dont le niveau d’exécution n’avait pas atteint l’optimum attendu.

La direction de l’OFPPT indique que quatre responsables des directions centrales ont été remplacés en raison de la gestion jugée insuffisante des projets stratégiques dont ils avaient la charge. Sur cette base, ajoute le communiqué, les mesures administratives et disciplinaires nécessaires ont été prises, conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, des mises à la retraite ont été prononcées au sein de quatre directions centrales, tandis qu’un ancien directeur a démissionné pour rejoindre le secteur privé.

Cette situation a contraint la direction de l’OFPPT à fonctionner selon un régime transitoire, confiant l’intérim à deux directeurs centraux, relaie Al Akhbar. Une décision jugée indispensable pour mener à bien le changement organisationnel attendu, lequel requiert la consolidation d’une vision commune et fédératrice, ainsi que la nomination de personnalités appropriées pour assumer les priorités de cette nouvelle étape.