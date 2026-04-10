L’ex-international français Mamadou Sakho investit dans l’immobilier à Marrakech

L’annonce a été faite sur le compte Facebook de Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France, confirmant l’ouverture d’une nouvelle agence «Sakho Properties» à Marrakech. L’activité couvre des biens résidentiels et touristiques, incluant appartements, villas, terrains et riads, en partenariat avec son associé Youssef Koutari.

Présent à la quatrième édition du Gitex Africa Morocco, organisée à Marrakech, l’ancien défenseur apparaît parmi les personnalités issues du sport ayant fait le déplacement en marge de l’événement. Le salon, dédié aux technologies et à l’innovation, rassemble chaque année des acteurs économiques, institutionnels et privés autour des enjeux numériques du continent.

Le choix de Marrakech s’inscrit dans la dynamique du marché immobilier local, marqué par une activité soutenue sur les segments résidentiel et touristique. Les grandes villes marocaines, notamment Marrakech et Tanger, concentrent une part importante des transactions liées à l’investissement privé, en lien avec leur attractivité touristique et leur positionnement économique.

Les projets portés par des investisseurs individuels, y compris des profils internationaux, concernent fréquemment des actifs à usage mixte ou à valorisation touristique. L’immobilier demeure ainsi un point d’entrée privilégié pour des initiatives entrepreneuriales externes au tissu économique traditionnel.

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L’initiative de Mamadou Sakho s’ajoute à d’autres projets annoncés par des anciens joueurs africains. Mamadou Niang, ancien international sénégalais et ex-joueur de l’Olympique de Marseille, selon nos sources, a ainsi indiqué son intention de développer des activités à Tanger, avec un intérêt pour le secteur de l’événementiel.

Ces investissements s’inscrivent dans une diversification des activités post-carrière pour ces profils, qui se positionnent sur des secteurs variés, dont l’immobilier et les services. Leur implantation au Maroc traduit un intérêt pour des marchés urbains structurés et des segments liés au tourisme et aux services.