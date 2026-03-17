Le Groupe Alliances participe au SMAP Immo 2026, Marrakech à l’honneur

Le Groupe Alliances participera aux éditions 2026 du SMAP Immo, organisées à Bruxelles du 27 au 29 mars et à Paris du 12 au 14 juin. Cette double présence s’inscrit dans une année stratégique marquée par une nouvelle phase de développement du Groupe, portée par la diversification de son portefeuille et la signature récente d’un partenariat structurant avec Rixos Hotels.
Au SMAP 2026, le Groupe Alliances présentera un portefeuille national couvrant tous les segments résidentiels: immobilier de luxe et haut standing (Alliances Création), immobilier résidentiel (Alliances Résidences) et logement social & intermédiaire (Alliances Darna). Cette organisation multisegments traduit une structuration complète de l’offre et une capacité à adresser différents profils d’investissement.
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Marrakech occupera une place centrale dans le dispositif 2026. Ville historiquement liée au développement du Groupe, elle illustre son savoir-faire à travers des réalisations structurantes telles que Al Maaden, référence du positionnement résidentiel et touristique haut de gamme.
Des offres spéciales SMAP seront proposées sur un portefeuille multi-villes incluant notamment Marrakech, Benslimane, Assilah, Mdiq, Beni Mellal, Mohammedia, Kenitra, Safi, Sidi Allal El Bahraoui...
Au-delà de la dimension commerciale, la participation aux salons de Bruxelles et Paris traduit la volonté du Groupe de renforcer sa proximité avec la diaspora marocaine et d’affirmer sa visibilité à l’international, dans une logique de développement structuré et de création de valeur durable.