Economie

Le Groupe Alliances participe au SMAP Immo 2026, Marrakech à l’honneur

Lors d'une récente édition du SMAP Immo.

Le Groupe Alliances donne rendez-vous à la diaspora marocaine lors des éditions 2026 du SMAP Immo. De Bruxelles, le 27 mars à Paris le 12 juin, le groupe déploiera des offres exclusives sur un large portefeuille multi-villes, plaçant cette année Marrakech au cœur de son dispositif d’investissement pour la diaspora.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 13h12

Le Groupe Alliances participera aux éditions 2026 du SMAP Immo, organisées à Bruxelles du 27 au 29 mars et à Paris du 12 au 14 juin. Cette double présence s’inscrit dans une année stratégique marquée par une nouvelle phase de développement du Groupe, portée par la diversification de son portefeuille et la signature récente d’un partenariat structurant avec Rixos Hotels.

Au SMAP 2026, le Groupe Alliances présentera un portefeuille national couvrant tous les segments résidentiels: immobilier de luxe et haut standing (Alliances Création), immobilier résidentiel (Alliances Résidences) et logement social & intermédiaire (Alliances Darna). Cette organisation multisegments traduit une structuration complète de l’offre et une capacité à adresser différents profils d’investissement.

Lire aussi : Alliances Développement Immobilier: le temps du dépassement

Marrakech occupera une place centrale dans le dispositif 2026. Ville historiquement liée au développement du Groupe, elle illustre son savoir-faire à travers des réalisations structurantes telles que Al Maaden, référence du positionnement résidentiel et touristique haut de gamme.

Des offres spéciales SMAP seront proposées sur un portefeuille multi-villes incluant notamment Marrakech, Benslimane, Assilah, Mdiq, Beni Mellal, Mohammedia, Kenitra, Safi, Sidi Allal El Bahraoui...

Au-delà de la dimension commerciale, la participation aux salons de Bruxelles et Paris traduit la volonté du Groupe de renforcer sa proximité avec la diaspora marocaine et d’affirmer sa visibilité à l’international, dans une logique de développement structuré et de création de valeur durable.

Par La Rédaction
Le 17/03/2026 à 13h12
#Groupe Alliances#Economie#imobilier#Haut standing#Smap immo#Bruxelles#Paris#Marrakech

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