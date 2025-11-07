Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels

Fettah Tamince, fondateur et PDG de Rixos Hotels, Alami Lazraq, président du Groupe Alliances, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, et Imad Barrakad, DG de la SMIT, lors de la signature, vendredi 7 novembre, de la lettre d’intention marquant l’arrivée au Maroc du concept «Luxury All-Inclusive». (K.Essalak/Le360)

C’est une collaboration stratégique que vient de conclure, ce vendredi 7 novembre, le Groupe Alliances, acteur marocain de référence dans le développement immobilier, hôtelier et tertiaire, avec la chaîne d’hôtel de luxe qui s’est imposée comme la référence mondiale du «all-inclusive, all-exclusive»... nommons: Rixos Hotels. Les deux partenaires ont en effet signé à Casablanca une lettre d’intention qui marque l’introduction au Maroc du concept luxury all-inclusive, un modèle qui conjugue l’excellence du service et la générosité du tout compris dans un univers immersif.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad. La présence de ces responsables, ainsi que d’autres figures du tourisme marocain, traduit l’importance institutionnelle (et pas que) accordée à ce partenariat, qui s’inscrit dans la feuille de route nationale du tourisme à l’horizon 2030. L’enjeu est on ne peut plus clair: renforcer la position du Maroc sur le segment du luxe expérientiel et consolider son attractivité internationale dans la perspective des grands rendez-vous mondiaux.

Le Groupe Alliances, présidé par Alami Lazraq, est depuis plus de 30 ans un acteur central du développement urbain et touristique du Royaume. Le groupe s’est illustré par sa capacité à concevoir et réaliser des projets structurants, en associant ingénierie, architecture et accompagnement d’investisseurs nationaux et internationaux. Cette alliance avec Rixos marque donc une évolution importante dans sa stratégie de diversification et dans sa contribution à la transformation du secteur touristique marocain.

Une alliance qui redéfinit les standards du tout compris

Pour Alami Lazraq, ce partenariat dépasse la simple logique de développement hôtelier. Il s’agit d’une démarche intégrée qui associe excellence opérationnelle, innovation et valorisation du capital humain. Dans son discours d’ouverture, il a tenu à rappeler la portée de cette initiative.

Dans un ton à la fois déterminé et confiant, il a déclaré qu’«aujourd’hui, nous franchissons un nouveau cap avec ce partenariat stratégique avec Rixos Hotels. Ensemble, nous introduisons au Maroc un modèle hôtelier innovant, celui du All-inclusive version Luxe, une forme d’hospitalité où l’excellence d’un service très haut de gamme rencontre la générosité et l’immersion d’une expérience globale».

Le président du groupe Alliances a également replacé ce projet dans le cadre plus large de la stratégie nationale du tourisme. Il a affirmé que «ce partenariat s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale impulsée au plus haut niveau de l’État, visant à faire du Royaume une plateforme touristique de premier plan dotée d’infrastructures modernes, compétitives et durables. À l’heure où le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, nous apportons notre contribution à cette vision ambitieuse, créer de la valeur, renforcer l’attractivité du pays et proposer une expérience touristique à la hauteur de la promesse marocaine».

Une déclaration qui résume la philosophie du groupe Alliances, qui ne se limite pas à la construction d’unités hôtelières, mais conçoit des destinations à part entière. Dans cette perspective, Alami Lazraq a souligné que l’association entre l’expertise de développement du groupe et le savoir-faire international de Rixos permettra de créer des destinations d’exception, d’attirer de nouvelles clientèles et de favoriser la montée en compétences des jeunes talents marocains.

La chaîne Rixos Hotels, fondée en 2000 par Fettah Tamince et intégrée au groupe Accor, est l’un des acteurs les plus emblématiques du tourisme de luxe immersif. La marque s’est imposée grâce à son approche singulière de l’hospitalité, où chaque établissement devient un espace d’expériences totales mêlant hébergement, gastronomie, culture, sport et bien-être. Avec 45 hôtels répartis dans 9 pays, mais surtout 16.600 chambres, le groupe s’est fait connaître pour sa capacité à créer des univers vivants et festifs, ancrés dans la générosité du service et la sophistication du design.

Le choix du Maroc pour son implantation n’a rien de fortuit. Le Royaume offre un potentiel touristique considérable, porté par une stabilité politique rare dans la région et par une volonté d’investissement soutenue. Pour Rixos, il s’agit de trouver dans le marché marocain un nouveau terrain d’expression pour son concept Luxury All-Inclusive, en partenariat avec un acteur local réputé pour sa solidité et sa connaissance du territoire.

Trois projets d’envergure déjà identifiés, une ambition nationale

Trois projets concrets ont d’ores et déjà été définis dans le cadre de cette alliance. Le premier, Rixos Marrakech, occupera une superficie de 26 hectares et comptera plus de 400 chambres et 60 villas. Le second, Aliée Marrakech, s’étendra sur 14 hectares et comprendra un hôtel lifestyle de 150 chambres et une cinquantaine de villas brandées. Le troisième, Rixos Lixus à Larache, s’inscrira dans la relance de la station balnéaire de Lixus, avec un complexe de 400 chambres sur 7,5 hectares.

Ces trois établissements formeront les premières pièces d’un réseau destiné à se déployer dans d’autres régions du pays. Ils traduisent une ambition économique forte, avec un investissement global estimé à 1,5 milliard de dirhams et la création de plus de 2.500 emplois directs et 3.000 emplois indirects. Mais leur portée dépasse la dimension financière. L’implantation à Larache, notamment, illustre la volonté de soutenir un développement territorial équilibré et de renforcer les régions émergentes.

Pour la ministre du Tourisme, ce partenariat illustre parfaitement la dynamique que connaît le secteur depuis plusieurs années. Dans son intervention, Fatim-Zahra Ammor a déclaré qu’elle était «heureuse d’être là pour la signature de ce projet structurant, qui est une illustration concrète de la dynamique touristique exceptionnelle que connaît notre pays». Elle a rappelé que le Maroc avait accueilli 16,6 millions de touristes à fin octobre 2025, en progression de 14% par rapport à l’année précédente, soulignant que le Royaume est devenu «une destination attractive pour les touristes comme pour les investisseurs», fruit d’une vision claire et d’une feuille de route solide.

La ministre a également insisté sur la complémentarité entre acteurs marocains et étrangers. Selon elle, «ce partenariat illustre la synergie entre investisseurs marocains et étrangers, qui allie connaissance du marché marocain et expertise internationale. Cet investissement d’environ 1,5 milliard de dirhams permettra la création de milliers d’emplois directs et indirects. Il s’agit d’un impact concret pour nos jeunes et nos familles».

Elle a affirmé que «cet investissement respecte notre principe d’équité territoriale, conformément aux hautes orientations de sa majesté le roi Mohammed VI. Parce qu’il ne concerne pas seulement une destination mature comme Marrakech, mais aussi Larache, l’ouverture du Rixos à Larache sera un catalyseur pour le développement de la station Lixus».

Un signal fort pour l’attractivité du Maroc

L’accord entre Alliances et Rixos dépasse donc la seule logique de projet hôtelier. Il s’agit d’un signal fort envoyé au marché et aux investisseurs, confirmant que le Maroc est capable d’attirer des acteurs mondiaux tout en consolidant ses propres champions nationaux.

Sur le plan économique, l’enjeu est considérable. L’introduction du concept Luxury All-Inclusive permettra au Maroc de se positionner sur un segment en pleine expansion, celui du tourisme expérientiel de haut niveau. Cette approche, qui associe qualité du service, créativité et immersion, correspond aux nouvelles attentes d’une clientèle internationale en quête de sens, d’émotion et de cohérence.

Sur le plan institutionnel, ce partenariat traduit une convergence entre politique publique et initiative privée. Il montre comment la stratégie nationale peut s’appuyer sur des opérateurs solides pour concrétiser sa vision. Il témoigne aussi de la capacité du Maroc à conjuguer stabilité, attractivité et innovation.

C’est donc tout un pari sur l’avenir que symbolise ce partenariat entre Alliances et Rixos. Un pari fondé sur la conviction que le Maroc possède tous les atouts pour s’imposer sur le segment du luxe immersif: une stabilité politique, une géographie diversifiée, un savoir-faire hôtelier reconnu et une volonté affirmée de modernisation.

Pour le groupe Alliances comme pour la chaîne Rixos Hotels, cette annonce traduit une confiance réciproque et une ambition commune, celle de faire du Maroc un acteur majeur du luxe expérientiel.