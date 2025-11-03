Le tourisme vers un record: 2025, une nouvelle année de référence

Le tourisme marocain s’apprête à battre de nouveaux records en 2025. Les professionnels du secteur affichent un optimisme sans précédent, portés par une conjoncture favorable et des événements d’envergure internationale. Alors que le gouvernement table sur 18 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année, certains acteurs estiment que ce chiffre pourrait être largement dépassé, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Cité par le quotidien, Othman Cherif Alami, membre de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Casablanca-Settat, prévoit même d’atteindre la barre symbolique des 20 millions de visiteurs. «L’année 2025 est excellente. Incha’Allah, nous pourrions franchir les 20 millions de visiteurs, répondre aux besoins croissants du secteur, soutenir l’économie, attirer davantage de devises et renforcer l’emploi. S’il y a une industrie capable d’en faire encore plus, c’est bien celle du tourisme», affirme-t-il.

Les professionnels misent sur deux périodes phares, les fêtes de fin d’année et la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), que le Maroc accueillera à partir de la fin décembre jusqu’au 18 janvier 2026. Ces deux événements devraient propulser les taux d’occupation hôtelière à des niveaux rarement atteints, a-t-on lu.

Les premières remontées des établissements d’hébergement confirment cette tendance. Dans les villes hôtes de la CAN, les réservations atteignent déjà des sommets. À Rabat, par exemple, les taux frôlent les 90%. Marrakech et Agadir enregistrent des chiffres similaires, portés par la double attractivité de la CAN et des célébrations du Nouvel An, écrit Les Inspirations Éco.

«Habituellement, décembre et janvier sont des mois de moyenne saison. Mais cette année, grâce à l’augmentation des dessertes aériennes, nous anticipons un taux d’occupation bien supérieur à la moyenne», souligne Othman Cherif Alami. Les opérateurs attendent la mi-novembre pour disposer d’une vision plus précise des réservations. En attendant, la demande afflue. Dans plusieurs villes, les tour-opérateurs africains sollicitent les hôteliers pour des offres de groupe et des packages. Les demandes concernent souvent une centaine de supporters pour des séjours d’environ deux semaines, notamment à Marrakech et Casablanca.

L’intérêt ne se limite pas au continent africain. De nombreux supporters africains installés en Europe ont déjà réservé leurs billets de match et leurs hébergements. Une dynamique qui devrait peser positivement sur les recettes du secteur, souligne Les Inspirations Éco. Côté tarifs, les professionnels s’attendent à une offre équilibrée: des prix compétitifs pour les établissements de moyenne gamme, et des niveaux plus élevés pour les hôtels quatre étoiles et plus.

Les chiffres du ministère du Tourisme confirment cette embellie. À fin septembre 2025, le Maroc avait déjà accueilli plus de 15 millions de visiteurs, un record sur neuf mois et une progression de 14% par rapport à la même période de 2024. Cette performance résulte du renforcement de la connectivité aérienne, des campagnes de promotion ciblées et de l’amélioration continue de l’expérience touristique. Selon les prévisions annexées au Projet de Loi de Finances 2026, les recettes touristiques devraient atteindre 124 milliards de dirhams à la clôture de 2025, dépassant ainsi les objectifs fixés par la feuille de route 2023-2026. Une année que les acteurs du secteur espèrent inscrire durablement comme une référence dans l’histoire du tourisme marocain.