Comment Rixos Hotels et le Groupe Alliances entendent rehausser le tourisme de luxe au Maroc

Le 7 novembre à Casablanca, le Groupe Alliances et Rixos Hotels ont scellé leur partenariat par la signature d’une lettre d’intention, inaugurant l’arrivée sur le marché marocain du concept Luxury All-Inclusive.

Le Maroc s’apprête à accueillir un nouveau visage du tourisme de luxe. Le 7 novembre à Casablanca, le Groupe Alliances et Rixos Hotels ont scellé leur partenariat par la signature d’une lettre d’intention, inaugurant l’arrivée sur le marché marocain du concept Luxury All-Inclusive. «Bien plus qu’un simple modèle tout compris, il s’agit d’une expérience immersive et festive, portée par l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie haut de gamme», indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de renforcer l’attractivité internationale du Maroc, de diversifier son offre touristique premium et familiale, et de préparer le pays à accueillir de grands événements mondiaux, à l’image de la Coupe du monde 2030. «Elle vise également à séduire des marchés stratégiques tels que la Turquie, la Russie, les pays du Golfe ou l’Europe de l’Es»t, relève Finances News.

Pour le Groupe Alliances, l’alliance avec Rixos représente une véritable première sur le marché marocain. L’hôtelier international, connu pour ses destinations intégrées et spectaculaires, introduit une approche radicalement différente des standards existants.

Fondé en 2000 par Fettah Tamince et intégré au groupe Accor, Rixos Hotels se distingue par une approche où l’animation et l’expérience immersive sont au cœur du concept. Contrairement aux resorts classiques, centrés sur l’hébergement et la restauration, Rixos propose un éc osystème complet combinant spectacles, festivités, événements culturels, expériences familiales scénarisées, activités sportives et bien-être, lit-on dans Finances News.

Chaque établissement devient un monde vivant et festif, offrant au quotidien des émotions uniques grâce à des spectacles inspirés des grands shows internationaux, des concerts, des performances acrobatiques et des infrastructures sportives haut de gamme. À cela s’ajoutent un design contemporain sophistiqué, une gastronomie internationale et des restaurants signature, plaçant la marque bien au-delà des standards traditionnels du tout-compris.

Avec 45 hôtels répartis dans 9 pays et 16.600 chambres, Rixos s’est imposé comme une référence mondiale du «all-inclusive, all-exclusive». «Nous sommes honorés de nous associer au Groupe Alliances. Sa solidité, son expertise et son ancrage national constituent des atouts déterminants pour offrir au Maroc une expérience parfaitement alignée avec les standards Rixos», souligne Fettah Tamince, président du groupe.

Pour démarrer ce partenariat, trois projets prioritaires ont été identifiés. Rixos Marrakech, qui s’étend sur 26 hectares et comprendra plus de 400 chambres ainsi qu’une soixantaine de villas, et Aliée Marrakech, un hôtel lifestyle luxe de 150 chambres avec 50 villas sur 14 hectares, illustrent le positionnement haut de gamme dans la ville ocre. À cela s’ajoute Rixos Lixus à Larache, un projet stratégique de 7,5 hectares comprenant 400 chambres, destiné à relancer la station balnéaire de Lixus. Ces trois initiatives, nécessitant un investissement total d’environ 3 milliards de dirhams, devraient générer quelque 2.500 emplois directs et plus de 3.000 emplois indirects.

D’autres implantations sont déjà à l’étude dans différentes régions du Royaume. «Notre ambition est d’accompagner la transformation du paysage touristique national avec des concepts forts et différenciants. En introduisant Rixos au Maroc, nous apportons un savoir-faire mondial rare, un niveau d’expérience inédit et un modèle créateur de valeur pour les territoires et le capital humain marocain», conclut Alami Lazraq, président du Groupe Alliances, cité par Finances News Hebdo.