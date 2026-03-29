Bruxelles: Le Groupe Alliances à la rencontre des Marocains du Monde pour le SMAP Expo 2026

À l’occasion du SMAP Expo Bruxelles, qui se tient ces 27, 28 et 29 mars 2026, le Groupe Alliances développement immobilier (ADI) réaffirme son engagement historique auprès des Marocains du Monde. Fort de plus de 30 ans d’expertise sur le marché national, le promoteur célèbre cette année deux décennies d’accompagnement spécifique dédié à la diaspora. Cette étape bruxelloise constitue un rendez-vous stratégique pour le Groupe, qui profite de l’événement pour exposer son savoir-faire et sa proximité avec les attentes des citoyens résidant à l’étranger.

Entre innovation architecturale et ancrage territorial, ADI met en avant ses projets phares à travers le Royaume, privilégiant des solutions qui allient qualité de vie et opportunités d’investissement durables.

Ce déploiement au cœur de la capitale belge permet aux visiteurs de découvrir une offre immobilière diversifiée, adaptée aux nouveaux standards de confort et de durabilité. En s’appuyant sur son expérience consolidée, le Groupe Alliances confirme ainsi sa position d’acteur de référence dans la concrétisation des projets de vie des Marocains du Monde.

Vue de la participation du Groupe Alliances au SMAP Expo 2026 à Bruxelles.