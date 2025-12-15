Le groupe Alliances développement immobilier remporte trois prix «Élu service client de l’année 2026»

Le groupe Alliances a obtenu trois distinctions «Élu service client de l’année 2026», attribuées à «Alliances Darna» pour le segment Logement social & intermédiaire, «Alliances Résidences» pour le segment Résidences de standing et «Alliances Créations» pour l’Immobilier de Luxe. Cette reconnaissance across-the-board est une 1ère au Maroc dans le secteur immobilier. Elle confirme la performance du service délivré par l’ensemble des marques du groupe et réaffirme son engagement continu en faveur d’une relation client exemplaire.

Après deux distinctions successives pour Alliances Darna, cette triple consécration marque une étape clé. Elle valide la solidité du modèle opérationnel du groupe, la maîtrise de ses processus et sa capacité à garantir une expérience client cohérente, fiable et durable.

L’évaluation repose sur des mises en situation réelles mesurant la disponibilité, la réactivité, la pertinence des réponses et la qualité de l’accompagnement. Les résultats obtenus par les trois marques attestent de la robustesse des dispositifs relationnels du groupe, de l’implication de ses équipes et de leur engagement à maintenir un niveau d’exigence élevé. «Ces distinctions saluent l’engagement de nos équipes à offrir une expérience client irréprochable. Elles confirment la pertinence de nos choix et renforcent notre ambition d’atteindre le meilleur niveau de service du marché», déclare Noureddine Belkhaiti, secrétaire général du groupe Alliances.

Depuis plusieurs années, le groupe Alliances déploie une démarche d’amélioration continue fondée sur l’optimisation de ses processus internes, la montée en compétences des équipes, la digitalisation progressive des parcours et la diffusion d’une culture de service partagée. Cette triple distinction 2026 vient confirmer l’efficacité de cette stratégie et son ancrage au niveau de l’ensemble du groupe.