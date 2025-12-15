Economie

Le groupe Alliances développement immobilier remporte trois prix «Élu service client de l’année 2026»

Photo de famille du groupe Alliances lors de l’Élection service client de l'année 2026.

Le groupe Alliances a marqué l’histoire de l’immobilier au Maroc en remportant le 11 décembre trois prix à la 9ème édition de l’Élection du service client de l’année. Cette victoire, une première pour le secteur, récompense l’excellence du service client des marques «Alliances Darna», «Alliances Résidences» et «Alliances Créations».

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 16h04

Le groupe Alliances a obtenu trois distinctions «Élu service client de l’année 2026», attribuées à «Alliances Darna» pour le segment Logement social & intermédiaire, «Alliances Résidences» pour le segment Résidences de standing et «Alliances Créations» pour l’Immobilier de Luxe. Cette reconnaissance across-the-board est une 1ère au Maroc dans le secteur immobilier. Elle confirme la performance du service délivré par l’ensemble des marques du groupe et réaffirme son engagement continu en faveur d’une relation client exemplaire.

Après deux distinctions successives pour Alliances Darna, cette triple consécration marque une étape clé. Elle valide la solidité du modèle opérationnel du groupe, la maîtrise de ses processus et sa capacité à garantir une expérience client cohérente, fiable et durable.

Lire aussi : Comment Rixos Hotels et le Groupe Alliances entendent rehausser le tourisme de luxe au Maroc

L’évaluation repose sur des mises en situation réelles mesurant la disponibilité, la réactivité, la pertinence des réponses et la qualité de l’accompagnement. Les résultats obtenus par les trois marques attestent de la robustesse des dispositifs relationnels du groupe, de l’implication de ses équipes et de leur engagement à maintenir un niveau d’exigence élevé. «Ces distinctions saluent l’engagement de nos équipes à offrir une expérience client irréprochable. Elles confirment la pertinence de nos choix et renforcent notre ambition d’atteindre le meilleur niveau de service du marché», déclare Noureddine Belkhaiti, secrétaire général du groupe Alliances.

Depuis plusieurs années, le groupe Alliances déploie une démarche d’amélioration continue fondée sur l’optimisation de ses processus internes, la montée en compétences des équipes, la digitalisation progressive des parcours et la diffusion d’une culture de service partagée. Cette triple distinction 2026 vient confirmer l’efficacité de cette stratégie et son ancrage au niveau de l’ensemble du groupe.

Par La Rédaction
Le 15/12/2025 à 16h04
#Élection#prix#Récompense#Service clientèle#Alliances Darna#Alliances Développement Immobilier

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Alliances Darna: chiffre d’affaires en hausse, endettement en baisse

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le Groupe Alliances célèbre les Marocains du monde au SMAP IMMO à Paris

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Résultats au 30 juin 2025 du Groupe Alliances: une hausse de 30% du résultat net

Articles les plus lus

1
Inondations à Safi et dans d’autres régions du Maroc: les explications de la Météorologie nationale
2
Tebboune, l’homme de tous les échecs
3
Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj inaugurent un café pop-store à Casablanca
4
Pluies torentielles à Safi: le bilan s’alourdit à 21 décès, les secours toujours mobilisés
5
Le juridique
6
Dans ses mémoires, Juan Carlos d’Espagne fait plusieurs révélations sur son amitié royale avec Hassan II
7
Fès: l’effondrement de trop ou quand les failles du bâti coûtent des vies
8
La République fédérale de Kabylie proclame officiellement son indépendance
Revues de presse

Voir plus