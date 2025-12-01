Economie

Alliances Darna: chiffre d’affaires en hausse, endettement en baisse

Le projet Riad Errahma 2, réalisé par Alliances Darna.

Au 30 septembre 2025, Alliances Darna affiche une dynamique positive, marquée par une progression du chiffre d’affaires et une baisse significative de l’endettement net.

Par La Rédaction
Le 01/12/2025 à 09h56

Au 30 septembre 2025, Alliances Darna affiche une progression de 6% de son chiffre d’affaires. Les indicateurs d’activité confirment une dynamique positive par rapport à la même période de 2024. L’endettement net enregistre une baisse significative de 55%.

Le groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé cumulé de 1,554 milliard de dirhams au 30 septembre 2025 contre 1,471 milliard de dirhams au 30 septembre 2024, soit une hausse de 6%.

En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 septembre 2025 aurait été de 1,7 milliard de dirhams, en progression de 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Un CA en hausse et un endettement net en baisse

Le chiffre d’affaires consolidé du T3 2025 s’établit à 505 millions de dirhams contre 499 millions de dirhams au même trimestre de l’année précédente.

L’endettement net du groupe est en baisse de 55%, et se situe à 216 millions de dirhams au 30 septembre 2025 contre 479 millions de dirhams au 30 septembre 2024. Les préventes du T3 2025 s’établissent à 2.114 unités contre 1.915 unités à la même période de 2024, soit une amélioration de 10%. Au 30 septembre 2025, les préventes sont de 4.955 unités contre 4.250 unités par rapport à la même période de 2024.

Au 30 septembre 2025, le groupe dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 7.469 unités pour une VIT sécurisée de plus de 3,8 milliards de dirhams. Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 5.936 unités au 30 septembre 2025, contre 4.250 unités au 30 septembre 2024. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T3 2025.

