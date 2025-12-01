Alliances Darna: chiffre d’affaires en hausse, endettement en baisse

Au 30 septembre 2025, Alliances Darna affiche une progression de 6% de son chiffre d’affaires. Les indicateurs d’activité confirment une dynamique positive par rapport à la même période de 2024. L’endettement net enregistre une baisse significative de 55%.

Le groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé cumulé de 1,554 milliard de dirhams au 30 septembre 2025 contre 1,471 milliard de dirhams au 30 septembre 2024, soit une hausse de 6%.

En application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 septembre 2025 aurait été de 1,7 milliard de dirhams, en progression de 21% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Un CA en hausse et un endettement net en baisse

Le chiffre d’affaires consolidé du T3 2025 s’établit à 505 millions de dirhams contre 499 millions de dirhams au même trimestre de l’année précédente.

L’endettement net du groupe est en baisse de 55%, et se situe à 216 millions de dirhams au 30 septembre 2025 contre 479 millions de dirhams au 30 septembre 2024. Les préventes du T3 2025 s’établissent à 2.114 unités contre 1.915 unités à la même période de 2024, soit une amélioration de 10%. Au 30 septembre 2025, les préventes sont de 4.955 unités contre 4.250 unités par rapport à la même période de 2024.

Au 30 septembre 2025, le groupe dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 7.469 unités pour une VIT sécurisée de plus de 3,8 milliards de dirhams. Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 5.936 unités au 30 septembre 2025, contre 4.250 unités au 30 septembre 2024. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T3 2025.