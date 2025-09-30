Résultats au 30 juin 2025 du Groupe Alliances: une hausse de 30% du résultat net

Au premier semestre 2025, le Groupe a enregistré, une progression de son résultat net de 30% par rapport à la même période de l’exercice précédent et une marge brute équivalente à 35% de son chiffre d’affaires. Cette performance s’accompagne d’une baisse de l’endettement net de 32%. Ces indicateurs traduisent une bonne capacité du Groupe à générer du cash pour accompagner sa croissance.

Le Groupe bénéficie également d’un portefeuille diversifié de projets lui assurant un niveau d’activité soutenu pour les années à venir.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 10% pour s’établir à 1,333 milliard MAD au 30 juin 2025 contre 1,209 milliard MAD au 30 juin 2024.Nous rappelons que le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 juin 2025, en application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, aurait été de 1,5 milliard de dirhams en progression de 26% par rapport au S1 2024.

La marge brute du premier semestre 2025 est de 462 millions MAD en progression de 22% par rapport à la même période de l’année dernière.La marge brute représente 35% du chiffre d’affaires au 30 juin 2025 au lieu de 32% au 30 Juin 2024.

Au 30 Juin 2025, le résultat net consolidé est de 216 millions MAD, en augmentation de 30% par rapport à la même période de l’année dernière.

L’endettement net du Groupe est en baisse de 32%, et se situe à 939 millions MAD au 30 Juin 2025 contre 1,376 milliard MAD au 30 Juin 2024.

Le Groupe a lancé de nouveaux projets de lotissement et construction dans différentes régions du Maroc. Pour accompagner son développement, le Groupe poursuit sa politique ciblée et sélective d’acquisition de fonciers.