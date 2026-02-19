Litiges professionnels. «Le nouveau statut donnera plus de pouvoir à l’inspecteur du travail», selon Hicham Sabiry

Le corps de l’inspection du travail est à l’aube d’une mutation profonde. En cours de finalisation, le nouveau statut particulier de l’inspecteur répond à «l’une des revendications majeures portées par les centrales syndicales lors du dialogue social», souligne Hicham Sabiry. Fruit d’une synergie au sein du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, sous l’égide de Younes Sekkouri, ce texte vise à extraire l’inspecteur de son carcan actuel.

Jusqu’ici, le cadre législatif limitait l’agent à un rôle de simple médiateur-constatateur, dont l’issue se résumait souvent à la transmission de procès-verbaux aux juridictions compétentes. «Contrairement aux standards internationaux, nos inspecteurs ne disposent pas d’un pouvoir d’intervention suffisant», regrette le Secrétaire d’État. L’ambition de la réforme du Code du travail est donc claire: conférer à l’inspecteur une véritable mission d’arbitrage, lui permettant de trancher des litiges dont la solution est pourtant déjà explicitée par le droit, évitant ainsi l’engorgement systématique des tribunaux.

L’autre pilier de cette réforme réside dans l’optimisation des délais de traitement. Si l’administration fait preuve de diligence — les services de l’inspection saisissant les employeurs dans un délai de 24 à 48 heures après réception d’une plainte — la réactivité de la partie adverse demeure le principal goulot d’étranglement. Le nouveau cadre réglementaire ambitionne de fluidifier ces échanges pour garantir une paix sociale durable au sein des unités de production.

Pour Hicham Sabiry, l’apaisement du climat social passe inévitablement par la contractualisation des relations professionnelles. Il estime qu’une «convention collective rigoureusement appliquée rend caduque l’intervention de l’inspection». À ce jour, près de 50 conventions de ce type ont été paraphées entre entreprises et représentations syndicales, témoignant d’une maturité croissante du dialogue de proximité.

Lire aussi : Le Secrétariat d’État à l’emploi incite les entreprises à établir des conventions collectives avec les salariés

Rappelons que l’inspection du travail, garante de l’ordre public social, assure une triple mission: l’information des acteurs économiques, le conseil technique et le contrôle de conformité, notamment en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

Interrogé sur l’actualité du Parti Authenticité et Modernité (PAM), dont il est membre du Bureau politique, Hicham Sabiry a confirmé une intense dynamique interne. Le parti s’attelle d’ores et déjà à la structuration de ses instances et à l’élaboration de sa stratégie en vue des élections législatives de septembre 2026, marquant une volonté claire d’anticiper les enjeux de la future échéance électorale.