Le Secrétariat d’État à l’emploi incite les entreprises à établir des conventions collectives avec les salariés

Hicham Sabiry, Secrétaire d’État chargé de l’emploi (au centre) et Noureddine Zine, PDG du groupe Zine Capital Invest, à Rabat le 18 avril 2025. (Y.Mannan/Le360)

«Le Secrétariat d’État va accompagner les entreprises pour qu’elles se dotent d’outils leur permettant une bonne adaptation à la législation du travail et du marché», a déclaré Hicham Sabiry au terme d’une cérémonie de signature d’une convention collective entre son département et le Groupe Zine Capital Invest basé à Casablanca.

Le responsable gouvernemental a en outre indiqué qu’il œuvre actuellement à l’élargissement des conventions collectives du travail avec les diverses sociétés nationales. «À travers ces conventions entre le patronat et les salariés, nous assurons un climat de paix sociale qui permet aux entreprises de progresser et aux travailleurs de mieux produire et de mieux vivre», a-t-il souligné avant de préciser qu’aujourd’hui «la convention collective du travail avec Zine Capital Invest englobe neuf filières de l’entreprise au profit de 3.000 salariés».

«Nous voulons renforcer la paix sociale avec les 3.000 salariés actifs dans nos secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie et du transport», a souligné Waed Abdelakrim, directeur général du groupe.

De son coté, Hicham Zouanat, président de la commission sociale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a salué la signature de cette convention indiquant que le «patronat encourage les entreprises à s’engager dans cette voie gagnant-gagnant pour assurer un climat de paix sociale et l’essor de l’entreprise».