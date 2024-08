Emploi: le taux de chômage dépasse les 13% au deuxième trimestre 2024, selon le HCP

Le taux de chômage continue d’évoluer à des niveaux élevés. Au deuxième trimestre de l’année en cours, il a atteint 13,1%, indique la dernière note d’information du Haut-Commissariat au plan (HCP) relative à la situation du marché du travail.

Le taux de chômage a ainsi progressé de 0,7 point entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, passant de 12,4% à 13,1%, de 16,3% à 16,7% en milieu urbain (+0,4 point) et de 5,7% à 6,7% en milieu rural (+1 point), note le HCP. Ce taux a enregistré une hausse de 0,7 point aussi bien parmi les femmes que parmi les hommes, passant respectivement de 17% à 17,7% et de 11% à 11,7%.

D’après la même source, le nombre de chômeurs a augmenté de 90.000 personnes entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et celui de 2024, passant de 1,543 million à 1,633 million de personnes, en augmentation de 6% (+48.000 chômeurs en milieu urbain et +42.000 en milieu rural).

Le HCP fait également savoir que le taux de chômage a connu une hausse de 2,5 points parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 33,6% à 36,1%, de 1,6 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 19,8% à 21,4%, de 0,1 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans, de 7,2% à 7,3%, et de 0,1 point pour les âgées de 45 ans et plus, de 3,6% à 3,7%.

De son côté, le taux de chômage des diplômés a enregistré une hausse de 0,2 point, passant de 19,2% à 19,4%. Cette hausse est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes de l’enseignement secondaire qualifiant (+3,2 points), passant ainsi à un taux de 26,1%.

Les chiffres du HCP font aussi ressortir que cinq régions concentrent 69,5% des chômeurs. La région de Casablanca-Settat vient en tête avec 25,8%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,3%), de Fès-Meknès (11,9%), de l’Oriental (10,4%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,2%).

Plus d’un million de personnes en situation de sous-emploi

S’agissant du volume des actifs occupés en situation de sous-emploi, il est passé, entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, de 983.000 à 1.042.000 personnes au niveau national (de 549.000 à 552.000 personnes en milieu urbain et de 434.000 à 490.000 en milieu rural). De ce fait, le taux de sous-emploi est passé de 9% à 9,6% au niveau national, de 8,4% à 8,3% en milieu urbain et de 9,9% à 11,6% en milieu rural.

Pour ce qui est du volume de la population active occupée en situation de sous-emploi en termes de nombre d’heures travaillées, il est passé de 465.000 à 583.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant s’est accru de 4,2% à 5,4%.

La population active occupée en situation de sous-emploi en termes d’insuffisance du revenu ou d’inadéquation entre formation et emploi exercé est passée de 518.000 à 459.000 personnes au niveau national. Le taux correspondant est passé de 4,7% à 4,2%.

Par secteur d’activité, le taux de sous-emploi a connu une hausse de 1,7 point dans le secteur des BTP (de 17,2% à 18,9%) et de 1,9 point dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche (de 9,6% à 11,5%). En revanche, il a connu une baisse de 0,3 point dans le secteur de l’industrie y compris l’artisanat (de 5,3% à 5%) et a stagné à 7,7% dans le secteur des services.

Repli du volume d’emploi de 82.000 postes

Il ressort également des derniers chiffres du HCP sur la situation du marché du travail que le volume global de l’emploi au Maroc a baissé de 82.000 postes entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024. «La situation du marché de travail continue de subir l’effet de la sécheresse. Ainsi, entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, avec la perte de 141.000 postes en milieu rural, principalement non rémunérés, et la création de 60.000 postes en milieu urbain, le volume global de l’emploi a baissé de 82.000 postes», indique le HCP.

Par type d’emploi, 45.000 emplois rémunérés ont été créés au niveau national, suite à une création de 63.000 postes en milieu urbain et une perte de 18.000 en milieu rural, précise la même source, ajoutant que l’emploi non rémunéré a connu, de son côté, une perte de 126.000 postes, conséquence d’une perte de 123.000 en zones rurales et de 4.000 emplois en zones urbaines.

Le HCP fait également savoir qu’entre le deuxième trimestre 2023 et celui de 2024, le taux d’activité a reculé de 0,6 point, passant de 44,8% à 44,2%, résultat de l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans ou plus) de 1,4%, entre les deux périodes, et d’une légère augmentation de la population active (+0,1%). Le taux a aussi baissé de 1,2 point en milieu rural, passant de 49,2% à 48% et de 0,3 point en milieu urbain, de 42,6% à 42,3%.

De son côté, le taux d’emploi a reculé de 0,9 point, passant de 39,3% à 38,4%, au niveau national. Il a baissé de 1,6 point en milieu rural, de 46,4% à 44,8%, et de 0,4 point en milieu urbain, de 35,7% à 35,3%. Il a baissé parmi les hommes, de 62,2% à 61,0% (-1,2 point) et parmi les femmes, de 17% à 16,5% (-0,5 point).

Plus de 152.000 postes perdus dans l’agriculture

Le secteur de l’industrie, y compris l’artisanat, a créé 58.000 postes (+4%) durant le deuxième trimestre 2024, selon le HCP, avec une hausse de 38.000 emplois en milieu urbain et de 20.000 emplois en milieu rural. Le secteur des services a créé 49.000 postes d’emploi (+1%), avec une hausse de 80.000 en milieu urbain, contrebalancée par une baisse de 31.000 en milieu rural.

Pour ce qui est du secteur de l’agriculture, forêt et pêche, il a perdu 152.000 postes d’emploi, soit une baisse de 5% de l’ensemble du volume de l’emploi dans ce secteur. Quant au secteur des BTP (bâtiment et travaux publics), il a perdu 35.000 postes d’emploi, résultat d’une perte de 51.000 en milieu urbain et une création de 16.000 en milieu rural, enregistrant une baisse de 3% du volume d’emploi dans ce secteur.