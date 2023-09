Les ambitions marocaines de Watergen, la société israélienne qui transforme l’air en eau potable

Alors que la pénurie d’eau est une préoccupation majeure dans de nombreuses régions du monde, la société israélienne Watergen a mis au point une solution qui pourrait réduire la dépendance à l’égard des sources d’eau traditionnelles. Déjà présente dans plus de 100 pays, l’entreprise jette désormais son dévolu sur le Maroc.

Concrètement, cette technologie innovante puise dans l’atmosphère et utilise l’humidité de l’air pour créer une eau potable propre et fraîche. Elle fournit ainsi de l’eau potable partout où vous en avez besoin: à la maison, au bureau, mais aussi dans votre usine de production, votre serre, votre jardin ou votre ferme.

«Nous offrons une variété de générateurs d’eau adaptés à diverses applications, qu’il s’agisse de zones rurales, agricoles, urbaines, centres commerciaux, établissements scolaires, hôpitaux, bureaux, immeubles résidentiels ou résidences privées. Tous ces générateurs sont conçus pour produire de l’eau potable», nous explique le fondateur de Watergen, Michael Mirilashvili.

L’entreprise fondée en 2009 nourrit de fortes ambitions pour un partenariat stratégique au Maroc. «Nous sommes très impatients d’étendre nos activités au Royaume. Cette ambition ne découle pas seulement de l’amitié que nous entretenons avec le Maroc, mais elle repose aussi sur d’autres fondements solides», relève notre interlocuteur.

Lire aussi : Smart agriculture: comment l’Israélien SupPlant optimise l’irrigation sur 3.000 hectares au Maroc

Michael Mirilashvili évoque les liens historiques entre le Maroc et Israël, soulignant l’importance de la diaspora marocaine dans l’Etat hébreu: «Bien avant la reprise de nos relations diplomatiques, de nombreux Israéliens d’origine marocaine résidaient déjà en Israël. Et ils chérissent leur héritage.»

Le principal objectif de Watergen est de fournir de l’eau en collaborant étroitement avec des entreprises locales et le gouvernement. Et il semble que cette vision ait trouvé un écho favorable au Maroc. «Le gouvernement a montré un grand intérêt pour nos produits, tout comme de grandes entreprises», fait savoir Michael Mirilashvili, ajoutant que «la perspective d’une collaboration entre Watergen et le Royaume pourrait non seulement renforcer les liens bilatéraux, mais aussi apporter une solution durable aux défis de l’eau dans la région».

De son côté, Steve Elbaz, CEO de Watergen, explique que l’idée à l’origine de la société est née du constat alarmant du manque d’eau dans le monde il y a une dizaine d’années. C’est ce besoin pressant qui a conduit Michael Mirilashvili à investir dans une technologie permettant d’assécher l’air, pivotant par la suite pour produire de l’eau minérale de très haute qualité.

Les discussions à un stade très avancé

«Notre technologie, baptisée “GENius”, repose sur un échangeur d’air permettant de générer une grande quantité d’eau avec une consommation électrique minime», explique Steve Elbaz. Cette prouesse permet aujourd’hui de produire entre 20 et 6.000 litres d’eau minérale par jour, et ce, même dans des zones avec seulement 20% d’humidité et à partir de 15 degrés Celsius.

Lire aussi : Livraison de repas à domicile: une société israélienne prévoit de s'installer au Maroc

Dans le détail, cette technologie repose sur l’utilisation de filtres spéciaux. Le processus débute par l’aspiration de l’air, suivi de son refroidissement pour extraire l’humidité. L’eau résultante subit ensuite un traitement pour devenir de l’eau potable. «Cette technologie se distingue par l’utilisation d’échangeurs de chaleur en plastique plutôt qu’en aluminium, ce qui contribue à réduire les coûts. De plus, elle intègre un logiciel exclusif qui assure le bon fonctionnement des dispositifs», note-t-il.

Watergen, dotée de trois départements R&D, dont l’un des laboratoires d’eau les plus performants du Moyen-Orient, ambitionne de multiplier les collaborations à l’international. «Avec le Maroc, nous sommes en discussion avancée. Nous cherchons à trouver les partenaires qui partagent notre vision au mieux», conclut Steve Elbaz.