Smart agriculture: comment l’Israélien SupPlant optimise l’irrigation sur 3.000 hectares au Maroc

Un an seulement après avoir posé pied au Maroc, SupPlant, firme israélienne spécialisée en irrigation de précision basée sur la technologie IOT (Internet Of Things) et Big data, a déjà réussi à convaincre plusieurs agriculteurs locaux de l’efficacité de ses solutions. Offrant des outils avancés pour améliorer la productivité tout en réduisant les coûts, notamment ceux associés à la consommation d’eau, SupPlant a contribué à l’optimisation de l’irrigation sur plus de 3.000 hectares de terres agricoles marocaines. C’est ce que confirme son représentant dans le Royaume, Jonathan Cohen, dans une déclaration à Le360.

L’empreinte de SupPlant au Maroc est déjà visible dans une grande variété de cultures: «Les agrumes, les olives, les avocats, les nectarines, les pêches, et récemment, les myrtilles et toutes sortes de fruits rouges bénéficient de cette technologie avancée», explique Jonathan Cohen.

Le cœur de l’innovation de SupPlant réside dans son réseau de capteurs sophistiqués, installés dans le sol, sur le tronc des arbres et sur les fruits eux-mêmes. «Concrètement, ces capteurs enregistrent un large éventail de données, comme l’humidité du sol, le taux de croissance du tronc et du fruit, la température de la feuille ou encore la contraction et la dilatation du tronc, qui sont couplés aux données météorologiques. L’algorithme, basé sur l’intelligence artificielle, capte et traite les données, permettant ainsi d’optimiser l’irrigation. Grâce à notre précision dans l’approvisionnement en eau, nous pouvons faire des économies importantes, car chaque goutte compte», signale le représentant de cette entreprise fondée en Israël en 2012.

Améliorer la productivité et les rendements

Pour les agriculteurs marocains, l’utilisation de la technologie SupPlant offre de nombreux avantages, indique ce responsable. «L’un des plus importants est la possibilité de surveiller en temps réel les stades de croissance des récoltes, permettant ainsi d’éviter des situations de stress hydrique qui pourraient arrêter la croissance des fruits. De plus, le système en ligne de SupPlant fournit toutes les informations nécessaires aux agriculteurs, de manière claire et accessible, via des graphiques sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ainsi, ils peuvent prendre des décisions bien réfléchies sur quand et combien irriguer, en fonction du potentiel hydrique du sol», fait-il observer.

Actuellement, l’entreprise opère dans presque toutes les régions du pays, de Errachidia à Marrakech, en passant par Meknès, Fès, Larache, et bien plus encore et dispose d’un grand entrepôt logistique à Casablanca pour fournir l’équipement en temps réel aux exploitations agricoles.

Jonathan Cohen dit, par ailleurs, que SupPlant cherche activement à renforcer sa coopération avec les autorités marocaines en vue d’encourager un plus grand nombre d’agriculteurs à adopter cette technologie. «Nous avons déjà engagé des discussions avec le gouvernement marocain pour examiner comment nous pouvons collaborer pour aider davantage d’agriculteurs à utiliser notre système. Cela pourrait permettre d’économiser beaucoup d’argent, de préserver les ressources en eau et d’améliorer les rendements des récoltes», déclare-t-il.

Jonathan Cohen relève que l’entreprise SupPlant ne vend pas de matériel. Il s’agit pour l’agriculteur de s’abonner à un service qui lui offre un accès à des données détaillées et des recommandations d’experts de très haut niveau et lui permet de bénéficier constamment des technologies les plus avancées au fur et à mesure de leur développement par la société. «Cela leur donne un avantage, car ils disposent toujours des outils les plus à jour. Notre société a déjà hâte de continuer à élargir son empreinte au Maroc», conclut-il.