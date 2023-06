Cybersécurité: l’Israélien Profero veut renforcer sa présence au Maroc

Face à la montée des incidents liés à la cybersécurité, de plus en plus fréquents, l’impératif d’une gestion proactive et efficace des cyberattaques se fait de plus en plus pressant. C’est dans ce cadre que l’Israélien Profero cherche à consolider sa présence au Maroc.

Lors d’une rencontre avec les médias, le jeudi 29 juin, en marge de la Cyberweek à Tel-Aviv, Omri Segev Moyal, PDG de ce spécialiste de la cybersécurité, a dévoilé une récente intervention de son entreprise dans le Royaume, auprès d’une société de grande distribution.

«Nous avons été sollicités à la suite d’un incident lié à la sécurité du système d’information de ce client. Et nous avons mené à bien notre mission», a-t-il confié, sans toutefois mentionner l’identité de son client, pour des questions de confidentialité.

Ne désirant pas s’arrêter en si bon chemin, Profero, reconnu dans son pays et au-delà pour sa maîtrise des incidents de cybersécurité, ambitionne aujourd’hui d’élargir son portefeuille client au Maroc. L’entreprise opère dans un contexte B2B, desservant principalement des entreprises de taille moyenne ou de grande taille, avec un effectifs allant de 200 à 7.000 employés. Ses services rencontrent une forte demande dans des secteurs comme la technologie, la finance, l’assurance et la santé.