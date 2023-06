Le cyber-dôme, futur fleuron qui scellera l’excellente coopération technologique entre le Maroc et Israël

Dans l’ère numérique actuelle, la sécurité des données est une priorité. C’est sur cette toile de fond que Gaby Portnoy, directeur général d’Israel National Cyber Directorate (INCD), dévoile son ambition de voir un cyber-dôme, véritable rempart contre les cyberattaques, érigé sur le sol marocain.

Le patron de l’INCD envisage avec optimisme le déploiement de cette infrastructure de sécurité technologique majeure au Maroc. Il présente le cyber-dôme comme une «solution innovante à multi-niveaux pour Israël», mais pas seulement. L’objectif étant de le faire adopter au-delà des frontières israéliennes.

À l’image du «Dôme de fer», système de défense contre les missiles, le cyber-dôme est perçu comme un bouclier pour intercepter les cyber-attaques. «L’objectif est d’élever la cybersécurité nationale, de réduire les dommages causés par les cyber-attaques à grande échelle, de synchroniser la détection, l’analyse et l’atténuation des menaces en temps réel à l’échelle nationale», explique-t-il.

Selon Gaby Portnoy, cette pépite technologique pourrait bien trouver sa place au Maroc: «Nous voulons partager toute notre technologie avec les pays signataires des Accords d’Abraham, notamment avec le Maroc». Il relate une récente visite dans le Royaume où il a pu présenter à ses partenaires le processus de construction de ce cyber-dôme.

L’idée serait de construire conjointement ces cyber-dômes avec d’autres pays, permettant ainsi leur interconnexion et une meilleure communication. «Cela conduirait, à mon sens, à une meilleure protection pour la région et pour nos pays respectifs», envisage le n°1 de l’INCD.

Le gage d’une meilleure sécurité

Mais au-delà de cette avancée technologique, Gaby Portnoy insiste sur l’importance des relations humaines et de la confiance mutuelle entre Rabat et Tel-Aviv. «La première chose que je puisse dire sur ces liens est la confiance qui nous réunit. Nous avons pu développer une relation très intime en un court laps de temps», affirme-t-il.

L’escalade des cyberattaques constitue une menace grandissante pour la sécurité nationale de nombreux pays, y compris le Maroc et Israël. Les organismes malintentionnés, des groupes terroristes aux cybercriminels parrainés par des États, tirent de plus en plus parti des failles numériques pour créer des conflits, dérober des informations confidentielles, ou déstabiliser des infrastructures vitales. Une cyberdéfense commune s’avère donc un objectif essentiel à court terme.