Le kéfir de Jaouda, l’allié bien-être qui s’invite aux tables marocaines

Le kéfir n’est pas une découverte récente. Consommé depuis des siècles dans plusieurs régions d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, il est obtenu grâce à la fermentation du lait par des cultures de levures et de bactéries bénéfiques. Ce procédé naturel donne naissance à une boisson légèrement pétillante, au goût acidulé.

Au fil des années, le kéfir a gagné en popularité auprès des consommateurs à la recherche d’alternatives plus naturelles pour prendre soin de leur santé digestive. Riche en probiotiques, il contribue à l’équilibre du microbiote intestinal, un élément aujourd’hui reconnu comme essentiel pour le bien-être général.

C’est dans cette dynamique que Jaouda a lancé son propre kéfir, avec l’objectif de rendre cette boisson encore plus accessible au grand public marocain. La marque mise sur une recette enrichie de 16 ferments actifs, ainsi que de probiotiques et de vitamines B6 et B12. Selon la marque, cette composition vise à soutenir naturellement le système immunitaire tout en favorisant une digestion harmonieuse. Un positionnement qui s’inscrit dans une tendance plus large: celle d’une consommation alimentaire davantage tournée vers le bien-être et la prévention.

Au-delà de ses bienfaits nutritionnels, le kéfir séduit aussi par son profil gustatif. Son goût légèrement acidulé, parfois comparé à celui d’un yaourt à boire plus frais et plus vivant, offre une expérience différente des boissons lactées classiques. Chaque gorgée du lait fermenté Jaouda révèle une texture douce et une agréable sensation de fraîcheur, en faisant une option intéressante aussi bien au petit-déjeuner qu’en collation au cours de la journée.

Fondée en 1987 dans la région de Souss, COPAG rassemble aujourd’hui plus de 20.000 agriculteurs et 72 coopératives autour d’un modèle intégré de production et de transformation, notamment dans les filières du lait et des agrumes. À travers ses différentes unités industrielles et des marques phares comme Jaouda, elle valorise une production agricole nationale répondant à des standards élevés de qualité, tout en contribuant au développement économique et social du monde rural.