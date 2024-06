Industrie laitière: Copag pourrait s’associer dans une usine au Nigeria

Copag pourrait bientôt investir dans un projet d’industrie laitière au Nigeria. Le gouvernement de l’État nigérian de Gombe souhaite en effet s’associer avec la coopérative agricole marocaine pour édifier une usine laitière dans cette région du nord-est du pays. C’est ce qu’ont révélé des médias locaux, dont le quotidien New Telegraph, citant un communiqué publié le dimanche 9 juin par le service de presse de Muhammadu Inuwa Yahayadu, gouverneur de l’État de Gombe.

Ce futur partenariat semble bien avancer, puisqu’une délégation nigériane a effectué une visite, le week-end dernier, au complexe laitier de Copag de Taroudant, notamment dans l’unité laitière, les usines de transformation de lait et de fabrication de jus et celle des aliments pour animaux. Muhammadu Inuwa Yahaya a exprimé sa volonté «de faciliter la création d’une entreprise similaire à plus petite échelle, à travers un partenariat public-privé impliquant le gouvernement de Gombe, Copag et des investisseurs du secteur privé», souligne-t-on.

Le gouverneur de l’État de Gombe veut s’appuyer sur la réserve de pâturage de Wawa-Zange, «qui recèle un immense potentiel pour la collecte et la transformation du lait», afin de concrétiser le projet avec la coopérative marocaine, susceptible de créer des emplois et de contribuer «à la croissance économique de l’État et à la modernisation du secteur de l’élevage». «Notre objectif est d’introduire des produits laitiers fabriqués de manière durable, notamment du lait aromatisé, du beurre, du fromage et du yaourt, sur le modèle de l’approche réussie de Copag», a-t-il précisé.

Par la voix de son président Mhamed Loultiti, Copag s’est dite également prête à s’investir dans ce projet et à apporter son assistance, notamment technique, aux investissements prévus par le gouvernement de Gombe.