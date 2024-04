COPAG au SIAM, un catalyseur d’une agriculture sociale et durable

Chaque année, le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) se transforme en un point de rencontre essentiel pour les acteurs du secteur agricole. Pour la coopérative agricole COPAG, cette grand-messe est une occasion privilégiée de démontrer l’efficacité de ses modèles agricoles intégrés et son engagement envers les pratiques durables.

Moulay M’hamed Loultiti, président de COPAG, met en avant l’importance de ce salon d’agriculture pour la coopérative: «Chaque année, nous sommes ici pour montrer les progrès réalisés. Au SIAM, nous saisissons l’opportunité de mettre en avant nos produits et d’échanger directement avec les fournisseurs pour explorer ensemble les modalités d’une intégration réussie au sein de nos opérations.»

Cette approche renforce les liens avec les acteurs clés dans cette chaîne de valeurs, posant ainsi les fondements d’un système agricole plus inclusif et collaboratif. Et en renforçant ces partenariats, COPAG ne se contente pas de peaufiner sa chaîne d’approvisionnement, mais elle forge également le socle d’une économie sociale robuste.

Moulay M’hamed Loultiti souligne également l’importance de cette dynamique au SIAM: «À travers notre présence à ce salon, nous souhaitons également illustrer les avantages de l’économie sociale. Nous croyons fermement que des projets bien organisés peuvent transformer les zones agricoles et contribuer significativement au développement rural, comme nous l’avons démontré à Taounate.»

Depuis sa création en 1987, COPAG a pour mission de valoriser les outputs des agriculteurs, quelle que soit leur taille. Grâce à une stratégie d’intégration audacieuse, la coopérative s’est progressivement étendue pour devenir un acteur incontournable du secteur. Par ailleurs, la coopérative s’engage également pour la protection de l’environnement, le développement du capital humain et la qualité de ses produits.