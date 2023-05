COPAG présente en force à la 15e édition du SIAM

Au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), le stand de COPAG est une véritable vitrine de l’agriculture marocaine, proposant une large gamme de viandes de qualité, de produits laitiers exquis, ainsi que des fruits et légumes frais cueillis à point. Une gamme de petfood pour chouchouter nos amis à quatre pattes est aussi mise en avant.

Approché par Le360, Hicham El Alaoui, directeur marketing de COPAG, souligne que cette coopérative agricole participe cette année au SIAM dans deux pôles: produits et élevage. «Cette importante occasion nous permettra d’échanger des expériences et de communiquer avec nos partenaires. Notre présence au SIAM se concentrera sur la présentation du modèle coopératif que nous avons mis en place pour encadrer et accompagner nos 24.000 agriculteurs. Nous présenterons également de nouveaux produits et activités liés à notre engagement de qualité», indique-t-il.

Et de poursuivre: «Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir non seulement les visiteurs de notre stand, mais également les agriculteurs adhérents à notre coopérative, qui ont parcouru de longues distances pour participer avec nous à cette 15e édition du SIAM. Nous sommes impatients de partager avec eux nos derniers projets et réalisations.»

Lire aussi : Taroudant: inauguration de deux nouvelles unités industrielles du groupe Copag, d’un montant de 197 millions de dirhams

Depuis sa création en 1987, COPAG a pour mission de valoriser les outputs des agriculteurs, quelle que soit leur taille. Grâce à une stratégie d’intégration audacieuse, la coopérative s’est progressivement étendue pour devenir un acteur incontournable du secteur. Par ailleurs, COPAG s’engage pour la protection de l’environnement, le développement du capital humain et la qualité de ses produits.