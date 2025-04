Nabatlé, Subtil et bien plus: COPAG dévoile ses nouveautés au SIAM

À chaque édition du SIAM, COPAG sait se démarquer. Cette année encore, la coopérative agricole marocaine impressionne par sa capacité à anticiper les tendances et à proposer des produits alignés sur les nouvelles attentes des consommateurs, alliant santé, respect de l’environnement et inclusion de toute la chaîne de valeur, du producteur au consommateur.

Parmi les grandes nouveautés exposées cette année, figure Nabatlé, une boisson végétale pensée pour répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus attentive à son alimentation et à son empreinte écologique. Alternative naturelle aux produits laitiers classiques, Nabatlé s’inscrit dans la tendance mondiale du mieux-manger et du végétal, confie Hicham Alaoui, directeur marketing et communication, porte-parole officiel de la COPAG.

Naturel et sans lactose, sans gluten, sans conservateurs ni sucres ajoutés, Nabatlé constitue une boisson riche en nutriments tout en étant faible en calories et sans cholestérol​. La gamme se décline en trois saveurs, amande, avoine et coco, afin de satisfaire tous les goûts​. Il convient ainsi parfaitement aux personnes végétariennes ou véganes, ou plus largement à tout consommateur souhaitant diversifier son alimentation avec un produit sain d’origine 100% marocaine, poursuit notre interlocuteur.

Autre innovation majeure: Subtil, un lait sans lactose pensé pour les personnes intolérantes ou sensibles au lactose. COPAG a voulu, avec ce produit, offrir à tous les bienfaits du lait de vache sans les désagréments digestifs liés à cette intolérance. Subtil est un lait UHT entier dont le lactose a été prédigéré par ajout de lactase, ce qui le rend beaucoup plus digeste tout en conservant le même apport en protéines et en calcium qu’un lait classique.

Subtil porte bien son nom: il permet aux consommateurs d’apprécier la saveur du lait avec légèreté et sans inconfort. En s’attaquant ainsi à la problématique répandue de l’intolérance au lactose, COPAG fait montre de sa volonté d’inclusion alimentaire, veillant à ce que chacun trouve son bonheur dans ses rayons, quelles que soient ses contraintes de santé, affirme Hicham Alaoui.

Une nouvelle gamme de produits laitiers à bénéfice digestif, enrichis en ferments probiotiques, est également exposée. Visant à favoriser l’équilibre de la flore intestinale, ces yaourts et laits fermentés innovants s’inscrivent dans la tendance du «gut health», où le bien-être digestif est mis en avant, note le responsable.

Cette intégration verticale, soutenue par une logistique et une industrie maîtrisées, permet à COPAG d’assurer un débouché fiable à la production de ses adhérents tout en répondant aux besoins du marché national. Des millions de Marocains consomment quotidiennement les produits COPAG, notamment sous la marque Jaouda, que ce soit le lait, les yaourts, les jus ou autres dérivés, assure-t-il.

«La mission que s’est donnée COPAG est double: soutenir les agriculteurs membres en garantissant l’écoulement équitable de leur production, et offrir aux consommateurs des produits de qualité respectant les plus hauts standards sanitaires et gustatifs», conclut Hicham Alaoui.