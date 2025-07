Jaouda sacrée deux fois parmi les marques préférées des marocains en 2025

Fière de ses racines locales, Jaouda s’est imposée mardi dernier comme la marque préférée des consommateurs marocains. Ce double prix (catégorie grande consommation et produits laitiers) vient récompenser les efforts continus de toutes les composantes de la COPAG, qui ont su bâtir une stratégie gagnante reposant sur l’écoute du marché, l’innovation, et la proximité avec les consommateurs. «C’est un honneur pour nous de recevoir ces deux distinctions, fruits d’un travail collectif et d’un ancrage profond dans les habitudes de consommation marocaines», partage Lamya El Alamy, directrice Executive Supply Chain.

L’événement, organisé autour du thème «Comment faire croître sa marque au Maroc» a permis à Worldpanel by Numerator de dévoiler son classement annuel fondé sur des données réelles de consommation.

Lire aussi : Crise du Golfe: Jaouda, Centrale... Le lait made in Morocco fait sensation au Qatar

L’analyse révèle que 88% des marques en croissance ont élargi leur base d’acheteurs. Même pour les marques bien établies, l’acquisition de nouveaux consommateurs reste le levier de croissance le plus efficace. C’est notamment le cas de Jaouda, qui a su attirer de nouveaux foyers tout en fidélisant sa clientèle historique.

Autre constat: les marques locales surpassent largement les marques globales en matière de croissance en volume, avec +120 % contre +74 %. Un écart qui témoigne de la puissance de la pertinence culturelle dans les décisions d’achat. «Les marques qui adoptent les codes locaux performent nettement mieux», explique Worldpanel.

Alors que l’omnicanalité devient la norme, 84% des marques en croissance excellent toujours dans le commerce traditionnel. Pour réussir, il est donc conseillé d’investir en priorité dans les circuits d’épicerie, avec des offres adaptées aux besoins de proximité. Là encore, Jaouda se distingue par sa forte présence dans ces réseaux.

Lire aussi : Nabatlé, Subtil et bien plus: COPAG dévoile ses nouveautés au SIAM

Pour s’imposer durablement, les marques doivent à la fois protéger leur base d’acheteurs, stimuler les essais produits, accélérer l’innovation, et adapter leur communication aux spécificités locales. Miser sur des temps forts comme le Ramadan, tout en gardant une stratégie annuelle cohérente, s’avère également essentiel. Des pratiques que Jaouda applique rigoureusement.

«Dans un paysage en constante évolution et hautement concurrentiel, la croissance des marques est plus difficile que jamais. À l’échelle mondiale, nous assistons à l’émergence d’un nouvel ordre où des marques plus petites et plus agiles gagnent en influence», déclare Sophie Salle, Directrice commerciale Worldpanel Afrique du Nord.

«Les marques qui réussissent sont celles qui restent proches de leurs consommateurs, agissent avec clarté et se concentrent sur les fondamentaux de la croissance durable», conclut-elle.