Lancement d’un méga-projet pour sécuriser l’eau et l’énergie propre au Maroc

Un tournant historique pour les infrastructures stratégiques vient d’être franchi au Maroc. Les projets s’annoncent pharaoniques et vont à n’en point douter changer le visage tant de la gestion de l’eau que de la production d’électricité et du développement des énergies renouvelables dans le pays.

L’annonce en a été faite ce lundi 19 mai 2025 par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans un communiqué. Ainsi, un consortium réunissant le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le Marocain Nareva et Taqa Morocco a conclu trois protocoles d’accord avec le gouvernement et l’ONEE pour le développement de nouvelles infrastructures de transport de l’eau et de l’électricité, ainsi que de nouvelles capacités de dessalement d’eau de mer et de production d’électricité à partir de sources renouvelables et de gaz naturel.

Une photographie de famille immortalisant le partenariat stratégique entre un consortium maroco-émirati et des acteurs publics pour le développement d’infrastructures hydriques et énergétiques prioritaires au Maroc. (ONEE)

Au menu, un programme titanesque qui se décline en 5 principaux axes:

Transport de l’eau : réalisation d’infrastructures de transfert d’eau entre les bassins de l’oued Sebou et de l’oued Oum Rbia, pour une capacité de 800 millions de mètres cubes/an, permettant de lutter contre le stress hydrique;

: réalisation d’infrastructures de transfert d’eau entre les bassins de l’oued Sebou et de l’oued Oum Rbia, pour une capacité de 800 millions de mètres cubes/an, permettant de lutter contre le stress hydrique; Dessalement : réalisation de stations de dessalement d’eau de mer pour une capacité totale de 900 millions de m³/an, entièrement alimentées par de l’énergie renouvelable, permettant de renforcer la capacité nationale de dessalement, et ce à un tarif cible en ligne avec les prix de référence arrêtés pour les projets de dessalement déjà engagés au niveau national, et ne dépassant pas 4,5 dirhams HT/m³;

: réalisation de stations de dessalement d’eau de mer pour une capacité totale de 900 millions de m³/an, entièrement alimentées par de l’énergie renouvelable, permettant de renforcer la capacité nationale de dessalement, et ce à un tarif cible en ligne avec les prix de référence arrêtés pour les projets de dessalement déjà engagés au niveau national, et ne dépassant pas 4,5 dirhams HT/m³; Transport électrique : réalisation d’une ligne électrique en courant continu haute tension (HVDC) de 1.400 kilomètres reliant le Sud et le Centre du Royaume, pour une capacité de 3.000 MW, permettant d’accroître la capacité de transport nationale et d’accélérer le développement de capacités renouvelables dans les provinces du sud du Royaume;

: réalisation d’une ligne électrique en courant continu haute tension (HVDC) de 1.400 kilomètres reliant le Sud et le Centre du Royaume, pour une capacité de 3.000 MW, permettant d’accroître la capacité de transport nationale et d’accélérer le développement de capacités renouvelables dans les provinces du sud du Royaume; Électricité renouvelable : développement de capacités renouvelables additionnelles de 1.200 MW, permettant d’augmenter les volumes d’électricité verte produits dans le Royaume;

: développement de capacités renouvelables additionnelles de 1.200 MW, permettant d’augmenter les volumes d’électricité verte produits dans le Royaume; Électricité thermique: développement de centrales à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel sur le site de Tahaddart, pour une capacité totale de près de 1.500 MW, permettant de renforcer la résilience du système électrique national.

Lire aussi : Énergies renouvelables: la production marocaine devrait croître annuellement de 16% entre 2025 et 2027, selon l’Agence internationale de l’énergie

Techniquement, et comme le résume le tableau ci-dessous, il s’agira pour la partie raccordement hydrique d’installer une nouvelle autoroute de l’eau entre le Sebou dans la région du grand Rabat et de l’oued Oum Rbia dans la région de Marrakech-Tensift. Pour la ligne électrique, le projet s’étale de la région du Grand Casablanca à celle de Laâyoune-Sakia El Hamra au cœur du Sahara marocain. Le programme concerne également la construction de 5 stations de dessalement d’eau de mer dans les régions de l’Oriental, de Tanger-Tétouan Al Hoceima, de Sous-Massa et dans les villes de Guelmim et de Tan Tan (pour respectivement 300, 150, 350, 50 et également 50 Mme3/an). Pour l’éolien, le projet s’étale sur une vaste étendue allant de Boujdour à Dakhla.

Un résumé des projets du consortium Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Nareva et Taqa Morocco.

Pour le développement de chacun des projets, des accords de développement spécifiques seront signés entre l’ONEE et le consortium. Le premier accord de développement actant la mise en œuvre du projet de nouvelles centrales à cycle combiné à Tahaddart a d’ores et déjà été conclu.

Ce partenariat d’avenir intervient en application de la déclaration conjointe signée le 4 décembre 2023 entre le roi Mohammed VI et Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, appelant à un «partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis», et des mémorandums d’entente signés à cette même occasion, indique le communiqué. Objectif, renforcer tant la sécurité hydrique que l’indépendance énergétique nationales, et faire face aux besoins urgents et prioritaires identifiés dans ces domaines.

5 ans pour tout faire

Les financements relatifs à ce programme d’infrastructures énergétiques et hydriques seront structurés par le consortium et mobilisés auprès des institutions financières nationales et internationales. «Compte tenu de l’importance stratégique et du contexte d’urgence des projets, le consortium veillera à réunir les meilleures expertises nationales et internationales afin de permettre leur réalisation d’ici 2030», lit-on. La mise en œuvre du programme demeure soumise aux autorisations et procédures réglementaires en vigueur, notamment en matière de contrôle des opérations de concentration.

25.000 emplois

Ce programme d’investissement structurant permettra de conjuguer sécurité hydrique, transition énergétique, innovation technologique, développement économique et social, tout en générant un impact positif sur l’emploi, la compétitivité et la souveraineté nationale.

Il générera notamment la création de plus de 25.000 emplois pendant les phases de construction et d’exploitation des projets, dont plus de 10.000 postes permanents après les mises en service.

Lire aussi : Entretien avec Leila Benali, ministre de la Transition énergétique: «Le gazoduc Nigéria-Maroc permettra à l’Afrique de développer son propre gaz»

«Ce programme favorisera également le transfert de technologie et l’émergence d’un écosystème industriel local, notamment dans les domaines du dessalement d‘eau de mer et des énergies renouvelables. Il constituera une opportunité pour le développement de filières de formation et d’expertises techniques en relation avec ces secteurs d’activité clés», lit-on encore. La mise en œuvre de ces projets générera des externalités positives en termes de développement territorial à travers la construction de routes d’accès, l’installation d’antennes relais, la contribution à l’électrification de zones rurales, l’amélioration de l’accès à l’eau dessalée et le renforcement de la dorsale atlantique.

Un consortium à la hauteur du défi

Créé à la suite des hautes orientations royales pour être l’un des piliers du plan de relance économique du Royaume du Maroc, le Fonds Mohammed VI, Fonds Souverain du Royaume du Maroc, a pour objectif premier de catalyser l’investissement en s’appuyant sur ses fonds propres et à travers la mobilisation d’investisseurs nationaux et internationaux, publics et privés. Ses interventions couvrent notamment la contribution au financement des projets d’investissement structurants, le renforcement des capitaux propres des entreprises et la mise en place de tout mécanisme de financement structuré destiné à leur apporter des solutions de financement, ainsi que l’appui aux activités de production. Doté d’un capital social initial de 15 milliards de dirhams, il compte mobiliser 30 milliards additionnels en vue de générer une enveloppe de 120 à 150 milliards d’investissements.

Créée en 1997, Taqa Morocco, elle, est un acteur majeur et diversifié de la production d’électricité, des énergies renouvelables, d’hydrogène vert et de dessalement, ainsi que dans les réseaux de transport d’eau et d’électricité. Taqa Morocco contribue actuellement à 34% de la demande nationale d’électricité pour 17% de la capacité installée. Taqa Morocco est filiale de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (Taqa), un groupe diversifié de services publics et d’énergie qui détient d’importants investissements dans la production d’électricité et d’eau, le traitement et la réutilisation des eaux, les actifs de transport et de distribution, ainsi que dans les activités pétrolières et gazières en amont et en aval. Taqa possède ou gère des actifs dans 25 pays.

Nareva: premier producteur d’électricité au Maroc et leader africain de l’éolien

Nareva, quant à lui, est un énergéticien marocain présent dans la génération d’électricité et le cycle de l’eau. Filiale d’Al Mada, le groupe contribue activement depuis sa création en 2004 à la transition énergétique et à la mobilisation des ressources hydriques du Maroc. Avec une capacité électrique installée de 3.200 MW et une production annuelle dépassant 15 TWh, Nareva est le premier producteur d’électricité du Royaume. Pionnier et leader de l’éolien en Afrique, Nareva exploite actuellement onze parcs éoliens totalisant une capacité de 1.810 MW. Présente également dans l’électricité de source thermique, Nareva exploite la centrale thermique de Safi (1.386 MW), seule centrale en Afrique à utiliser la technologie ultra-supercritique.

Lire aussi : Hydrogène vert: le gouvernement donne (enfin) son feu vert pour 6 projets d’un montant de 319 milliards de dirhams

En matière de transport d’électricité, Nareva a contribué à la réalisation de plus de 300 km de lignes HT/THT sur le territoire national. Nareva est également présente dans le secteur de l’eau à travers Amensouss, projet de transfert de l’eau innovant permettant de mobiliser l’eau d’un barrage pour l’acheminer vers un périmètre agricole, à travers un ouvrage d’une longueur totale de 384 km et une capacité annuelle de 65,7 millions de m3. Elle poursuit ce rôle pionnier à travers la construction à Dakhla de la première unité de dessalement au monde alimentée exclusivement par de l’électricité renouvelable (37 millions de m3 produits annuellement et 60 MW de capacité éolienne). Cette structure est alimentée par une ferme éolienne dédiée. Ce projet pionnier associe sécurisation hydrique et transition verte, au service de l’eau potable et de l’irrigation de 5.000 hectares.

Partant de ces atouts, Nareva entend devenir un acteur de référence de l’hydrogène vert et de ses dérivés. Ainsi, elle a été sélectionnée dans le cadre de l’Offre Maroc Hydrogène Vert afin de développer des projets d’hydrogène vert, d’ammoniac vert et de carburants synthétiques.

Nareva émerge ainsi comme un acteur industriel de pointe, capable de concevoir et de mettre en œuvre des infrastructures énergétiques innovantes qui soutiennent la transition des entreprises vers un modèle bas carbone. Doté d’une maîtrise technologique inégalée au Maroc (centrales ultra-supercritiques, éolien de grande puissance, dessalement vert…), le groupe joue un rôle moteur dans la décarbonation de l’économie marocaine, avec une composante importante au Sahara en collaboration avec Taqa. Nareva se positionne également comme force de mobilisation de l’écosystème national de PME, que le groupe intègre systématiquement dans son modèle industriel pour une création de valeur partagée, et de partenariats publics-privés majeurs pour accompagner les transitions énergétique et hydrique du Royaume.

Avec le coup d’envoi de ces projets littéralement pharaoniques et les délais qui sont impartis à leur réalisation, le Royaume du Maroc fait un grand pas pour la souveraineté hydrique et énergétique, tout en confirmant sa détermination à devenir un acteur de premier ordre dans les énergies propres.