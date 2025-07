La Voie Express passe dans le giron de BLS

Buildings Logistics & Services (BLS) franchit une étape majeure dans son développement en annonçant l’acquisition de 100% du capital de La Voie Express (LVE), jusqu’ici détenue par Mohammed Talal et le fonds d’investissement Afric Invest.

C’est ce qu’indique le magazine Afrimag, soulignant qu’avec ce rachat, BLS entend se positionner comme le premier acteur national couvrant l’ensemble de la chaîne logistique, en phase avec la Stratégie Nationale de Développement de la Compétitivité Logistique.

Cette opération marque un tournant pour le groupe qui ambitionne de proposer des solutions logistiques totalement intégrées, garantissant à ses clients une continuité et une qualité de service accrues.

BLS précise que Mohammed Talal, fondateur de LVE, rejoindra le conseil d’administration pour accompagner cette transition stratégique. «Cette alliance constitue une étape décisive dans notre ambition de bâtir un champion national de la logistique, capable de relever les défis du marché marocain et régional. Elle nous permettra d’atteindre une taille critique pour accélérer notre développement, notamment en Afrique subsaharienne, en partenariat avec des acteurs locaux de référence», souligne Moncef Belkhayat, président de BLS.

De son côté, Mohammed Talal estime que «cette intégration verticale représente un levier déterminant pour renforcer la compétitivité des opérateurs économiques marocains. En mutualisant nos expertises, nous créerons un opérateur logistique intégré répondant aux standards internationaux et apportant des gains de compétitivité essentiels à une croissance durable».

Cette opération, écrit-on, s’inscrit dans une dynamique de consolidation du secteur, encouragée par l’État et portée notamment par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL). Elle vise à renforcer l’offre nationale, tout en soutenant le développement économique et la compétitivité régionale.

Côté juridique et financier, La Voie Express et Afric Invest ont été accompagnés par Me Hatim Boukhriss et Fidal Africa pour le conseil juridique, ainsi que par Khalil Azzouzi (CAPSTRAT) et Mehdi Alami (Ecovis Advisory) pour les aspects financiers. BLS a, pour sa part, fait appel au cabinet de Maître Ali Filali et au cabinet Deloitte & Touch, représenté par Julien Leyrit.

Il est à noter que la finalisation de cette acquisition reste soumise à l’approbation du Conseil de la Concurrence.

Créée en 1997, La Voie Express s’est imposée comme un acteur majeur de la messagerie, de la logistique (3PL) et du transport dans le Royaume.

Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle dessert quotidiennement plus de 124 destinations grâce à ses 18 hubs de distribution répartis dans les principales villes du Royaume.

L’entreprise dispose également de trois plateformes logistiques certifiées ONSSA à Casablanca, Rabat et Tanger, et propose des solutions de gestion logistique sur site directement dans les entrepôts de ses clients.

Cette expertise est reconnue à travers plusieurs certifications, dont AFNOR ISO 9001, ISO 27000, ISO 14000, ainsi qu’une certification spécifique pour le calcul de l’empreinte carbone.