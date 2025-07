Le Fonds Mohammed VI pour l’investissement déploie 14 sociétés de gestion pour booster l’investissement

Nezha Hayat,Directrice Générale du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.. © Karim Tibari, All Rights Reserved

En lançant officiellement quatorze sociétés de gestion dédiées à l’industrie, à l’agriculture, au tourisme ou encore au transport et à la logistique, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) franchit une nouvelle étape dans sa mission de relance économique.

À l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, le FM6I a retenu quatorze sociétés de gestion de fonds sectoriels et thématiques, avec pour ambition de renforcer les capitaux propres des entreprises, stimuler l’investissement et générer des emplois durables, indique le quotidien L’Économiste dans son édition du lundi 14 juillet.

«Le lancement de ces fonds marque une étape décisive dans la concrétisation des missions confiées par le Souverain. C’est également un moment inédit pour l’industrie du capital-investissement au Maroc», souligne Nezha Hayat, directrice générale du Fonds, citée par le quotidien.

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Nouvelle Charte de l’Investissement, en envoyant un signal fort aux investisseurs, marocains et étrangers. À travers cette initiative, le FM6I confirme sa volonté d’accompagner les entreprises, d’améliorer leur compétitivité et de créer un climat de confiance favorable à l’afflux de capitaux.

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur, le Fonds s’appuie sur des véhicules d’investissement spécialisés. Trois fonds sont ainsi dédiés à l’industrie, un à l’agriculture et à l’agro-industrie, deux au tourisme, un au transport et à la logistique, tandis que sept autres, généralistes, ciblent les besoins variés des entreprises, notamment des PME. Ces fonds sont calibrés en fonction des tickets d’investissement pour offrir des solutions adaptées à chaque taille d’entreprise, lit-on.

Les quatorze sociétés de gestion sélectionnées (dont neuf marocaines et cinq internationales) témoignent de la diversité et de la complémentarité des expertises mobilisées. Elles ont déjà réussi à lever près de 14,5 milliards de dirhams auprès d’investisseurs nationaux et internationaux, auxquels s’ajoute une enveloppe de 4,5 milliards de dirhams apportée par le FM6I. Au total, ce mécanisme devrait permettre de déployer 19 milliards de dirhams, soit un effet de levier supérieur à quatre fois les fonds publics engagés.

Également cité par L’Économiste, Chakib Alj, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), affirme que ce déploiement constitue un levier majeur de transformation et de compétitivité pour le tissu entrepreneurial national.

Les fonds sont domiciliés au Maroc, soit de manière autonome, soit en partenariat avec des structures étrangères, et les sociétés de gestion internationales mettent en place des équipes locales. «L’objectif est double: favoriser l’émergence d’un écosystème de capital-investissement national et positionner le Royaume comme hub régional et continental en la matière», souligne L’Économiste.

Engagé à respecter les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies, le FM6I intègre par ailleurs des exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses critères de sélection et de suivi.

Lors de la cérémonie de lancement, deux panels ont permis de dresser un état des lieux du processus de sélection et d’évaluer l’impact concret du capital-investissement sur les entreprises marocaines, apprend-on. Un enjeu d’autant plus stratégique que les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale ou l’OCDE saluent régulièrement les réformes entreprises par le Maroc pour améliorer son climat des affaires et attirer de nouveaux investisseurs.