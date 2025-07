Qui est Nezha Hayat, la cheffe d’orchestre du Fonds Mohammed VI pour l’investissement?

Figure emblématique du monde financier marocain, Nezha Hayat prend les rênes du Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I), succédant à Mohammed Benchaâboun. Jusqu’alors présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) depuis 2016, elle est chargée de piloter ce fonds souverain, pensé comme un catalyseur d’investissements dans des secteurs stratégiques: innovation, infrastructures, restructuration industrielle, soutien aux PME, agriculture et tourisme.

Diplômée de l’ESSEC Paris, Nezha Hayat affiche quarante ans de carrière dans la finance, indique le magazine Jeune Afrique dans un portrait dédié. Elle débute en Espagne, à la tête du département corporate finance de Bravo y Garayalde, avant de rejoindre la Banque nationale de Paris en 1993, où elle dirige la clientèle internationale et la succursale offshore de Tanger.

Son parcours est jalonné de premières. Elle est la première femme marocaine à siéger au directoire d’une banque, la Société Générale Maroc, qu’elle intègre en 1995 pour y développer les activités de courtage et de gestion d’actifs. À la tête de l’AMMC, elle s’est distinguée par une profonde réforme: réorganisation des structures internes, alignement sur les standards internationaux, et obtention du label anti-corruption ISO 37001, lit-on.

En parallèle, Nezha Hayat s’est imposée sur la scène régionale et internationale. Entre 2020 et 2024, elle a présidé le Comité Afrique et Moyen-Orient au sein de l’Organisation internationale des régulateurs des marchés financiers (OICV). Sa maîtrise de l’arabe, du français, de l’anglais et de l’espagnol renforce son rôle de VRP de l’investissement marocain à l’international.

Son engagement dépasse le champ financier. Fervente promotrice de l’entrepreneuriat féminin, elle a cofondé l’Association des femmes chefs d’entreprise au Maroc et le Club des Femmes Administrateurs. Elle milite pour une plus grande place des femmes dans la gouvernance économique, souligne Jeune Afrique.

Son parcours remarquable a été salué par plusieurs distinctions. Décorée du wissam al-arch par Mohammed VI, elle a également reçu le titre de Commandeur de l’ordre du mérite civil d’Espagne et un prix du G8 pour sa contribution aux services financiers. Forbes Middle East l’a classée parmi les vingt femmes arabes les plus influentes en 2025.

Sa nomination à la tête du FM6I est perçue comme l’aboutissement logique d’un parcours hors norme. «Une consécration méritée», remarque, citée par Jeune Afrique, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, qui la connaît depuis le secteur privé. Les défis restent de taille: porter les ambitions du Royaume en matière d’investissement et accompagner la transformation de l’économie nationale.