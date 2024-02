Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, réélue à la tête du Comité régional Afrique et Moyen-Orient

Dans un communiqué publié ce mardi 20 février, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) indique que le Comité régional de l’Afrique et du Moyen-Orient (AMERC) est un organe de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO) qui regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région, et dont les travaux ont pour objectif l’examen, l’échange d’information et la promotion des questions spécifiques au développement des marchés des capitaux.

L’AMERC comprend 28 membres ordinaires et 14 membres associés. Tous représentent les régulateurs de la région Afrique et Moyen-Orient.

Cette nomination de Nezha Hayat à la présidence de ce comité pour un troisième mandat permet à l’AMMC de conserver son siège au sein du conseil d’administration de l’IOSCO. «En tant que membre du conseil d’administration de l’IOSCO, l’AMMC prend activement part aux débats internationaux et aux discussions sur l’évolution de la règlementation financière», souligne l’AMMC dans son communiqué.

D’après l’AMMC, l’IOSCO constitue le principal forum de coopération internationale des régulateurs de marchés de valeurs mobilières. L’organisation compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales et a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.