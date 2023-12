Marché des capitaux: le CNP et l’AMMC organisent une formation au profit des journalistes

Initiée sous le thème «Le marché des capitaux au Maroc, son fonctionnement et ses instruments», cette formation s’est articulée autour des caractéristiques du marché des capitaux, de ses acteurs, ainsi que du rôle et des missions de l’AMMC, outre l’organisation de ce marché, ses différents instruments et opérations financières. Cette formation vise à mieux outiller les journalistes et leur permettre d’acquérir des connaissances supplémentaires pour mieux appréhender et analyser les informations relatives au marché des capitaux au Maroc.

Animée par le directeur de la Normalisation et des affaires juridiques au sein de l’AMMC, Mouad Tanouti, cette session de formation a permis aux journalistes participants d’approfondir leur compréhension des mécanismes boursiers, des produits financiers disponibles sur le marché et des principes fondamentaux de gestion des risques.

À cette occasion, M. Tanouti a rappelé que cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la mission de l’AMMC portant sur l’éducation financière du public et vise à renforcer les connaissances des participants en matière de marchés financiers et d’instruments de placement.

Lire aussi : Marché des capitaux: la présidente de l’AMMC présente le rapport annuel 2022 au chef du gouvernement

Dans cette optique, il a souligné la pertinence de cette initiative, mettant en exergue l’importance cruciale de la presse en tant que vecteur essentiel pour la diffusion d’informations financières de manière accessible et compréhensible. «En continuant à offrir des opportunités de formation et d’actualisation des connaissances, nous investissons dans l’amélioration constante du professionnalisme des journalistes, assurant ainsi une couverture médiatique pertinente et de qualité dans un environnement financier en constante évolution», a-t-il dit.

Une meilleure compréhension de l’information financière

Dans une déclaration à la MAP, la vice-présidente du CNP, Fatima Zahra Ouriaghli, s’est félicitée de cette collaboration fructueuse avec l’AMMC en vue de dispenser ce cycle de formation lancé il y a deux ans, louant l’importance de cette initiative conjointe dans le renforcement des compétences des journalistes, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et diffusion d’informations financières au sein de la sphère médiatique.

Lire aussi : Marché des capitaux: l’AMMC réunit son collège des sanctions et les professionnels du marché

«Depuis la première session de ce cycle de formation, nous avons observé un intérêt accru de la part des journalistes, témoignant de l’évolution constante du domaine, notamment vers le digital, une tendance accentuée par les circonstances de la pandémie», a-t-elle fait observer, mettant en avant la nécessité impérieuse d’assister ces professionnels en les formant de manière continue afin de les préparer aux évolutions rapides du panorama économique et financier.

Pour Mme Ouriaghli, ces cycles de formation ne se limitent pas à fournir des connaissances, mais visent également à outiller les journalistes pour qu’ils puissent appréhender et analyser les enjeux financiers avec une perspective éclairée.

Le marché des capitaux marocain étant en constante évolution, les modules de formations encadrés par l’AMMC auront pour objectif de contribuer activement au développement d’une culture financière à forte valeur ajoutée auprès du public, dont les médias sont la principale source d’information.