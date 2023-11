CFG Bank dévoile les ambitions de son introduction à la Bourse de Casablanca

Le Top management de CFG Bank, dont Adil Douiri, fondateur et président du conseil d'administration (3ème à partir de la gauche), entouré de Amyn Alami, co-fondateur (à sa gauche) et de Younes Benjelloun DG de la banque (à sa droite), lors de la conférence de presse de ce jeudi 23 novembre à la Bourse de Casablanca.

C’est désormais acté. CFG Bank rejoint la Bourse de Casablanca. Le Top management de la banque a officialisé cette entrée (IPO) lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 23 novembre au siège de la place financière de la métropole, après l’obtention, la veille, du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

CFG Bank devient ainsi la septième banque cotée à la Bourse de Casablanca après la dernière introduction boursière d’un établissement bancaire, en l’occurrence celle de la Banque centrale populaire en 2004. Un nouveau cap pour la banque fondée en 1992 par Adil Douiri, Amyn Alami et des institutionnels marocains et étrangers, qui a accompagné, depuis sa création, 16 entreprises lors de leur introduction en bourse à travers sa filiale CFG Finance, soit 22% des 74 sociétés qui y sont cotées.

Concrètement, CFG ambitionne de lever un montant global de 600 millions de dirhams pour augmenter son capital, par émission d’actions nouvelles au prix de souscription de 110 dirhams. Ce qui représentera une hausse de 15,6% de son capital après cette opération. La période de souscription se déroulera du 30 novembre au 7 décembre à 15h30, et la première cotation est prévue pour le 18 décembre.

L’opération sera organisée en trois tranches. Une première de 300 millions de dirhams ouverte à tous types de souscripteurs, personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères, avec un minimum de souscription de 3 millions de dirhams. Une deuxième de 215 millions de dirhams ouverte également à tous types de souscripteurs sans minimum de souscription. Enfin, une tranche de 85 millions de dirhams réservée aux salariés ou dirigeants éligibles de CFG Bank et de ses filiales.

Accompagner la croissance de la banque

À travers cette introduction en bourse, la banque souhaite renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance rapide de son bilan, accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public, et ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à sa croissance future. D’après CFG, la valeur de ses fonds propres sera de 3,851 milliards de dirhams à l’issue de cette augmentation de capital, ce qui lui permettra de mieux soutenir sa croissance.

«C’est une grande étape pour CFG Bank de s’introduire en Bourse. Le groupe a 31 ans aujourd’hui et la banque commerciale et la banque de détail pour les particuliers ont 8 ans. Donc le temps est venu pour nous de partager les fruits de la croissance et le développement futur avec la Bourse de Casablanca, c’est-à-dire avec les petits porteurs, les épargnants, les investisseurs professionnels et les particuliers», déclare Adil Douiri, président du conseil d’administration et fondateur de la banque, à l’issue de la rencontre. «Cette augmentation de capital a pour but de nous permettre de grandir et de continuer à grandir. Dans cinq mois, les souscripteurs toucheront un premier dividende de 3% de la valeur de leurs actions», poursuit-il.

Des bénéfices de 164 millions de dirhams en 2023

Le Top management de CFG a également dévoilé les résultats financiers et perspectifs du groupe lors de cette rencontre avec la presse. On y apprend que le produit net bancaire (PNB), autrement dit son chiffre d’affaires, devrait s’établir à 634 millions de dirhams en 2023, contre 500 millions de dirhams en 2022. Entre 2018 et 2023, la banque aura enregistré un pic de 32% de son chiffre d’affaires.