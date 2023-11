CFG Bank: les actionnaires donnent leur feu vert à l’introduction en bourse

«L’Assemblée générale des actionnaires a approuvé l’introduction en bourse de la Société au marché principal, par voie d’augmentation du capital réservée au public, ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises», indique CFG Bank dans un communiqué. L’Assemblée générale mixte des actionnaires de CFG Bank s’est réunie le jeudi 16 novembre.

Rappelons que la banque fondée par Adil Douiri et Amyne Alami souhaite lever, à travers cette opération, un montant maximum de 600 millions de dirhams, par émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune et un prix de souscription (prime d’émission incluse) compris dans une fourchette entre 500 et 600 dirhams l’action.

«Les actions nouvelles seront souscrites et libérées intégralement en numéraire en espèce (...). Les actions nouvelles porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions existantes de la Société à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle lesdites actions seront émises», avait précisé CFG Bank dans un avis émis en octobre dernier.

Les actions nouvelles donneront droit aux distributions de bénéfices ou répartitions de réserves qui pourraient être décidées par la société à compter de la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital. Une fois l’opération validée, CFG Bank deviendra la 7ème banque introduite à la place casablancaise.