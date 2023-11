CIH Bank: hausse de 32,6% du produit net bancaire à fin septembre

Une agence bancaire CIH Bank dans le centre-ville de Casablanca.. Copyright (c) 2022 Tupungato/Shutterstock. No use without permission.

Le produit net bancaire (PNB) de CIH Bank s’est élevé à 3,3 milliards de dirhams au cours du troisième trimestre 2023, en hausse de 32,6% par rapport à la même période l’année dernière. «Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d’intérêt de 10,6% et des performances de l’activité de marché à fin septembre 2023 comparé à la même période en 2022», explique CIH Bank dans un communiqué.

En social, le produit net bancaire s’est établi à 2,7 milliards de dirhams, en croissance de 38,4% par rapport à septembre 2022. Le coût du risque en consolidé s’est établi à 747,4 millions de dirhams, soit une augmentation de 168,2%. Le taux du coût du risque à fin septembre 2023 s’est ainsi établi à 0,85% contre 0,34% une année auparavant. Selon la banque, «cette hausse, tout en reflétant le changement opéré dans le mix-exposition avec le développement sur le financement de l’entreprise, reste dans la moyenne du secteur».

En social, le coût du risque s’est élevé à 589,3 millions de dirhams contre 311,3 millions de dirhams, correspondant respectivement à un taux de coût du risque de 0,76% en septembre 2023 contre 0,46% en septembre 2022. Le résultat net consolidé a atteint à 596,7 millions de dirhams à fin septembre 2023, soit une hausse de 2,3% comparé à septembre 2022.

Le résultat net part du groupe s’est établi à 554,7 millions de dirhams à fin septembre 2023 contre 549,2 millions de dirhams en septembre 2022, soit une augmentation de 1%. En social, le résultat net s’est élevé à 510,1 millions de dirhams au cours du troisième trimestre 2023, contre 363,2 millions de dirhams par rapport à la même période en 2022.

Avec une collecte nette de 411,1 millions de dirhams, les dépôts clientèle progressent de 0,6% par rapport à décembre 2022 à 69,3 milliards de dirhams. «Sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH BANK à hauteur de 61,5 milliards de dirhams et de ceux d’UMNIA BANK à concurrence de 4,4 milliards de dirhams», précise la banque.

Les encours crédits consolidés ont connu une hausse de 5,6% par rapport à décembre 2022, pour atteindre 88,1 milliards de dirhams, dont 67,8 milliards de dirhams de CIH Bank, 13,5 milliards de dirhams de SOFAC, et 6,7 milliards de dirhams d’Umnia Bank. Quant au total bilan consolidé, il s’est établi à 123,4 milliards de dirhams, en progression de 5,3% par rapport à décembre de l’année dernière.

Une stratégie de développement et de diversification de portefeuille

CIH Bank est également revenue sur des faits marquants durant le troisième trimestre 2023, dont notamment la clôture de l’opération d’acquisition de BMCI Asset Management, spécialisée en gestion d’OPCVM, dont la dénomination devient «CIH Capital Management».

La banque rappelle aussi qu’elle a entrepris, depuis quelques années, une stratégie de diversification de ses emplois vers le financement de l’entreprise. «Cette stratégie a permis à la Banque de développer ses revenus de façon diversifiée tout en adoptant une politique de provisionnement prudente. À ce titre, les comptes arrêtés au 30 septembre comprennent une provision destinée à couvrir les risques à date ainsi que les risques prospectifs, notamment sur quelques contreparties», précise-t-on.

Ces efforts de provisionnement devraient avoir, selon la même source, un impact limité sur les résultats de 2023 comparés à ceux de 2022 grâce aux performances réalisées au niveau de l’activité et de la progression enregistrée au niveau du PNB et du résultat brut d’exploitation. Et de conclure: «CIH BANK poursuit par ailleurs sa stratégie de développement et de diversification de portefeuille et s’inscrit dans l’accompagnement de la croissance de l’économie nationale et dans ses grands chantiers structurants.»