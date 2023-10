Banque et assurance en Afrique: les groupes marocains bien lotis

Les groupes marocains dans les secteurs de la banque et des assurances figurent parmi les plus robustes du continent africain.. DR

Le nouveau classement sur les champions de la finance africaine, publié par «Jeune Afrique», le confirme. Les groupes marocains opérant dans les secteurs de la banque et de l’assurance se portent bien sur le continent africain. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 1er novembre , citant le document qui vient de paraître.

Trois grands groupes bancaires marocains font partie du Top 20 des plus grandes banques africaines du continent. «Et sans surprise, côté marocain, c’est Attijariwafa bank qui vient en tête, en se positionnant à la 9e place continentale. La Banque Centrale Populaire (BCP) pointe au 19e rang, juste devant un autre géant marocain, à savoir BMCE Bank of Africa, qui occupe la 20e place», lit-on.

Pour le secteur financier national, il s’agit là d’une très belle et nouvelle consécration, qui en fait un acteur quasi incontournable dans certaines sous-régions du continent, notamment en Afrique de l’Ouest, où les banques marocaines représentent près de 20% de l’activité bancaire.

«Ces dernières années, on assiste à un ralentissement de leur rythme d’expansion, notamment vers les marchés anglophones, après de très belles percées, au milieu de la précédente décennie, dans des pays comme le Rwanda ou encore la Tanzanie. Des marchés comme l’Afrique du Sud, ainsi que le Nigeria, restent encore imperméables», précise Les Inspirations Eco. D’ailleurs, cela peut se comprendre au regard de la robustesse des acteurs bancaires dans ces deux pays anglophones, premières puissances économiques et démographiques du continent.

En effet, ce classement publié par «Jeune Afrique» note que la sud-africaine FirstStrand Group est la plus grosse banque du continent. Cinq banques nigérianes font partie du Top10, qui comprend également l’égyptienne Banque Misr et la marocaine Attijariwafa bank.

«Parler de la finance revient également à évoquer le secteur des assurances. Sur ce point, il faut relever que l’ensemble du continent a encore des leçons à apprendre du marché sud-africain, puisque les 8 premières compagnies d’assurances du continent sont issues de ce pays. Wafa Assurance se positionne à la 9e place, juste devant l’assureur nigérian African Reinsurance Corp», relève le quotidien. Toutefois, dans le classement, on trouve six compagnies d’assurances marocaines. Après Wafa Assurance, il s’agit de la Royale Marocaine d’Assurance (13e), de la Mutuelle Attamine Chaabi (14e), d’AXA Assurance Maroc (16e), de Sanlam Assurance Maroc (17e) et d’Atlanta Sanad Assurance (18e).