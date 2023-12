Marché des capitaux: la présidente de l’AMMC présente le rapport annuel 2022 au chef du gouvernement

Ce rapport annuel revient sur les principaux événements qui ont marqué le marché des capitaux l’an dernier, l’évolution chiffrée au cours de cette période, ainsi que la stabilité des transactions au sein du marché, indique un communiqué du Département du chef de gouvernement.

Le rapport met également en lumière les réalisations de l’AMMC en 2022, dans le cadre du plan stratégique 2021-2023, à travers une série de mesures visant à dynamiser les marchés, à offrir un marché alternatif aux PME et à développer le marché des capitaux afin qu’il contribue davantage au financement de l’économie nationale.

Au cours de cette rencontre, Mme Hayat a réaffirmé l’engagement de l’autorité pour le développement du marché des capitaux par l’introduction de nouveaux instruments financiers, notamment le financement collaboratif (crowdfunding) et les certificats de sukuk dont les textes d’application ont été publiés et qui ont fait l’objet d’une première émission de bons par une collectivité territoriale au Maroc.

La présidente de l’AMMC a en outre rappelé que l’autorité intègre l’innovation et la transformation digitale en tant que leviers de développement du marché, tout en s’assurant de la protection de l’épargne investie en instruments financiers et en veillant à la transparence et l’intégrité du marché des capitaux, conclut le communiqué.