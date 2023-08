Marché des capitaux: la capitalisation boursière s’établit à plus de 598 milliards de DH en 2022

L’embellie se confirme au premier semestre en ce qui concerne le marché des capitaux, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Citant l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le quotidien fait remarquer que les six premiers mois de l’année sont marqués par la hausse des principaux indicateurs de marché comparé à fin 2022, ajoutant que cette performance s’inscrit dans un contexte de progression de l’activité économique et de décélération de l’inflation.

On apprend que la capitalisation boursière s’est établie à 598,5 milliards de dirhams en augmentation de 6,7 % comparé à fin 2022. Il est à noter que cette progression est largement le fruit de la bonne tenue (augmentation de 8,02 %) du Masi à 11579,76 points. «Concernant la volumétrie sur les marchés central et de blocs, la Bourse de Casablanca a enregistré durant les six premiers mois de l’année 2023, un volume transactionnel de 15,3 milliards de dirhams, en baisse de -20,7 % en glissement annuel», explique-t-on.

Notons aussi que sur le marché central, la moyenne quotidienne des échanges est passée de 141 millions de dirhams durant le premier semestre de l’année 2022 à 112 millions de dirhams sur la même période de l’année 2023. «Parmi les faits ayant marqué les six premiers mois de l’année, on cite la hausse des souscriptions en OPCVM. Ces dernières se sont élevées à fin mai à 460,7 milliards de dirhams. Les rachats ressortent pour leur part à 426,1 milliards de dirhams, soit une collecte nette de 34,6 milliards de dirhams», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

Soulignons également que le segment des obligations de moyenne et longue durée a affiché une décollecte de l’ordre de 7,7 milliards de dirhams. Notons que les OPCVM de type «Contractuels» arrivent en deuxième position avec un solde négatif de 2,4 milliards de dirhams, et que de leur côté, les OPCVM de types «Monétaires» et «Obligations CT» ont enregistré, au titre des cinq premiers mois, des performances respectives de 1,18 et 0,87%.

Soulignons qu’en ce qui concerne l’activité «prêt de titres», le volume d’opération a atteint au titre des cinq premiers mois les 127,4 milliards de dirhams, s’inscrivant en amélioration de 72% comparé à la même période de l’année 2022. «S’agissant du marché de la dette, l’AMMC assure dans sa publication que la part des bons du Trésor dans le marché de la dette demeure prépondérante, représentant 73 % de l’encours global», conclut Aujourd’hui Le Maroc.