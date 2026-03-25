La FRMF et l’ONDA signent un partenariat pour fluidifier les déplacements des délégations sportives nationales

Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et Adil El Fakir, DG de l'ONDA lors de la signature du partenariat le 25 mars 2026. Thomas Neumann

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’Office national des aéroports (ONDA) ont officialisé, mercredi 25 mars 2026, à l’aéroport de Rabat-Salé, un partenariat stratégique destiné à fluidifier la mobilité des sélections nationales et à accompagner l’organisation des grandes compétitions sportives.

Signée par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA, cette convention consacre l’Office comme un partenaire institutionnel de premier plan dans l’écosystème du football national. La signature s’est déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres des deux institutions, témoignant de l’importance accordée à cette alliance.

Fouzi Lekjaa et Adil El Fakir avec les Lions de l'Atlas à l'occasion de la signature d'un partenariat entre la FRMF et l'ONDA. (Sifeddine ELAMINE)

Cet accord ambitionne d’améliorer significativement les conditions d’accueil et de transit des équipes nationales, toutes catégories confondues. Il prévoit notamment la mise en place de dispositifs logistiques avancés au sein des aéroports marocains, afin d’optimiser les déplacements des joueurs, des staffs techniques et des délégations sportives.

Au-delà de la dimension opérationnelle, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large visant à accompagner l’essor du football marocain sur la scène internationale. Il entend également renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans l’organisation des compétitions, tout en facilitant la circulation des délégations étrangères appelées à se rendre au Maroc.

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En s’associant à la FRMF, l’ONDA entend ainsi contribuer activement à la performance organisationnelle du football national, tout en participant à l’amélioration de l’expérience des voyageurs sportifs. Une démarche qui s’inscrit dans les efforts conjoints des deux institutions pour consolider le rayonnement du Royaume en tant que pôle sportif de référence.