Le Maroc poursuit le développement de ses infrastructures hydrauliques pour faire face aux défis du stress hydrique et du changement climatique. Dans la province de Khénifra, un nouveau barrage verra le jour à quelque 23 kilomètres de la ville, sur l’oued Grou, l’un des principaux affluents du Bouregreg.

Dans une déclaration pour Le360, Yassine Boughattaya, responsable de l’aménagement du barrage Sidi Ammar, indique que les travaux de construction démarreront officiellement le 1er décembre 2026, pour une durée de 30 mois, avec une date d’achèvement fixée au 31 mai 2029.

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Piloté par le ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, à travers la Direction générale de l’hydraulique et la Direction des aménagements hydrauliques, le projet sera entièrement financé par le budget général de l’État.

La réalisation de cet ouvrage passera par plusieurs étapes, notamment l’aménagement des installations de chantier et d’une route d’accès de 6,5 kilomètres, la dérivation provisoire des eaux, les travaux d’excavation et de traitement des fondations, puis la construction du corps du barrage et son équipement en dispositifs de surveillance.

Une retenue de plus de 876 hectares

Construit selon la technique du béton compacté au rouleau (BCR), le barrage culminera à 56 mètres au-dessus de ses fondations, avec une longueur en crête de 184 mètres, à une altitude de 842 mètres. Le volume de béton de l’ouvrage avoisinera les 120.000 mètres cubes.

Doté d’une capacité de stockage de 114,25 millions de mètres cubes, le barrage donnera naissance à une retenue d’eau de 876,5 hectares. Son bassin versant, d’une superficie de 430 kilomètres carrés, enregistre des apports hydriques annuels moyens de 45,55 millions de mètres cubes.

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Outre la régulation des eaux de l’oued Grou, cette nouvelle infrastructure contribuera à soutenir les apports en eau du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, stratégique pour l’approvisionnement en eau potable de l’axe Rabat-Casablanca.

Des retombées économiques pour les populations locales

À l’échelle locale, le barrage Sidi Ammar permettra d’alimenter en eau potable les douars avoisinants et d’assurer l’irrigation des périmètres agricoles situés en aval de l’ouvrage.

Le chantier devrait également générer quelque 150.000 journées de travail, favorisant ainsi l’emploi et la qualification de la main-d’œuvre locale.

Au-delà de sa vocation hydraulique, le projet devrait contribuer au désenclavement des populations rurales grâce à l’aménagement des voies d’accès, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique, notamment à travers la valorisation touristique du futur plan d’eau et la promotion de l’écotourisme.