Après la tomate, la pomme de terre et l’oignon, le poivron rejoint la liste des légumes qui pèsent sur le panier des ménages. À Casablanca, le kilo se négocie entre 5 et 9 dirhams sur les marchés populaires et chez les détaillants. Dans certaines grandes surfaces, il s’affiche entre 12,50 et 17 dirhams.

Sollicité par Le360, Amine Amanatoullah, agriculteur et exportateur dans la région du Souss, rappelle que cette culture subit depuis près de deux ans la pression de plusieurs maladies et ravageurs. Le plus redouté est le thrips, un insecte qui s’attaque à la fleur. Les fruits sortent déformés ou ne se forment pas, les fleurs tombent et la récolte s’en ressent.

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Le producteur pointe aussi le type de serres utilisé. Le Maroc recourt à des abris classiques. Les cultures restent donc plus exposées aux aléas naturels, aux changements de temps et aux maladies.

La flambée des derniers jours tient, selon lui, à un calendrier bousculé. Faute de semences disponibles, les plantations n’ont pas pu se faire en juillet comme d’habitude. Les fortes chaleurs d’août et de septembre ont ensuite abîmé les jeunes plants et réduit les rendements.

«La hausse du coût de production limite l’offre face à la demande», résume Amine Amanatoullah. Il décrit deux années de conditions climatiques difficiles, avec des saisons déréglées, des pluies tardives et des températures élevées. Il évoque aussi une crise mondiale des semences et l’absence de variétés résistantes aux maladies, y compris à Almería, en Espagne.

La chaleur dérègle la lutte biologique

Pour éviter les pesticides chimiques et leurs résidus, les agriculteurs s’appuient sur des insectes auxiliaires chargés d’éliminer les ravageurs. Or, la chaleur rompt cet équilibre biologique. D’après le producteur, le comportement de ces insectes change sous l’effet des températures, au point qu’ils finissent par nuire à la plante au lieu de la protéger.

Une détente se dessine toutefois. Le rafraîchissement de cette semaine et les quelques pluies tombées ont adouci les conditions et permis une reprise partielle de la production. Le poivron devrait revenir progressivement sur les marchés.

Reste la question de la rentabilité. L’agriculteur attend un retour sur son effort ou, au minimum, de récupérer sa mise, souligne Amine Amanatoullah. Quand la récolte ne couvre plus les charges, il cesse de porter seul le risque. Dans le Souss, les surfaces consacrées à la tomate et aux légumes, qui dépassaient les 20.000 hectares, ont reculé. La production a suivi, avec des marchandises moins abondantes et plus chères, pendant que les petits et moyens exploitants se retirent.

Les grands producteurs amortissent le choc grâce à l’export et à la taille de leurs exploitations. Les maladies du poivron et de la tomate compliquent néanmoins leurs calculs à eux aussi. La hausse des coûts locaux entame par ailleurs la compétitivité du produit marocain à l’étranger face à l’Égypte, à l’Espagne et à la Turquie.

L’acheminement alourdit encore la facture. Commercialisation, transport, carburant, emballages en plastique et en bois renchérissent le trajet entre le Souss et les marchés intérieurs. Le consommateur en supporte une partie à travers la marge de l’intermédiaire, lui-même confronté aux frais de transport et de livraison et qui doit dégager un bénéfice pour continuer.

Amine Amanatoullah appelle la tutelle à soutenir la production destinée au marché intérieur afin d’éviter le retrait des producteurs. Il avance un chiffre pour mesurer le recul. Le rendement du poivron est passé de 90 à 100 tonnes à l’hectare à 60 tonnes au maximum, sous l’effet des maladies et des difficultés de production. S’y ajoute le manque de main-d’œuvre marocaine. Les exploitants vont désormais chercher des ouvriers dans d’autres régions, voire à l’étranger.