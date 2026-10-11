Inflation et pragmatisme: comment le consommateur marocain réinvente ses courses

Alors que le pays préserve sa résilience économique face aux vents contraires monétaires, une mutation profonde s’opère dans les allées des supermarchés et les ruelles des épiceries de quartier. «En croisant les données structurelles du marché et la psychologie d’achat, deux rapports majeurs publiés en octobre 2026, à savoir le Retail Foods Annual du département américain de l’Agriculture et l’étude State of Consumer Africa de McKinsey & Company, dressent le portrait d’un consommateur marocain en pleine réinvention face à l’inflation», analyse le quotidien L’Économiste dans son édition du lundi 12 octobre.

La recherche permanente de valeur, la montée en puissance du hard-discount et le retour prononcé aux achats de proximité redessinent progressivement le paysage de la consommation à travers tout le Royaume. La volatilité et l’inflation soutenue continuent de comprimer les revenus disponibles. Face à ce coût de la vie en hausse, le consommateur marocain arbitre ses dépenses avec soin, renonçant à certains achats discrétionnaires pour mieux préserver son budget consacré aux produits de confiance, tout en exigeant un rapport qualité-prix irréprochable.

Cette quête de valeur redessine directement la géographie commerciale du pays. Le marché national reste certes hautement fragmenté, dominé à 68% par les petites épiceries traditionnelles de proximité, qui demeurent le reflet culturel d’une habitude ancrée: celle des petits paniers quotidiens. Le commerce moderne, bien qu’en phase de croissance, ne capte encore qu’environ 24% du marché total, avec 10% pour les hypermarchés, 8 % pour les supermarchés et seulement 4% pour les discounters. C’est précisément sur ce segment du discount que la bataille fait rage. «Le taux de pénétration du commerce formel stagne globalement entre 25 et 30%, mais les enseignes de hard-discount y connaissent une expansion remarquable en misant sur l’alliance habile des prix bas et de la proximité géographique», souligne L’Économiste.

Si une large part des consommateurs traque activement les promotions et fait des stocks lors des soldes, une frange importante accepte volontiers de payer plus cher pour des aliments de haute qualité. L’intention nette d’adopter une alimentation saine a ainsi connu un bond spectaculaire en l’espace d’une année. Cette tendance de fond est confirmée par l’observation d’une classe moyenne de plus en plus nombreuse et d’un secteur touristique particulièrement friands de produits sains, pratiques et importés.

C’est dans ce contexte que les exportations américaines de produits destinés aux consommateurs ont atteint 303 millions de dollars, portées par une explosion de la demande de fruits à coque tels que les amandes et les pistaches, qui bénéficient pleinement de l’avantageux accord de libre-échange unissant les deux nations. Pour répondre à cette attente de réassurance, les distributeurs locaux intègrent rapidement ces nouvelles aspirations dans leurs catalogues.

Du côté du e-commerce alimentaire, si les habitudes d’achat en ligne restent encore timides, le potentiel de basculement demeure immense. Le Maroc affiche actuellement les pratiques d’achat en ligne les plus modestes parmi les marchés étudiés, mais, paradoxalement, l’une des intentions futures d’adoption les plus élevées. Les freins actuels sont clairement identifiés par les consommateurs, qui pointent du doigt des frais de livraison jugés trop élevés et expriment des inquiétudes persistantes concernant la fraîcheur des denrées périssables.

La croissance continue de l’utilisation d’Internet et de la téléphonie mobile offre pourtant aux détaillants une opportunité magistrale d’étendre leur portée numérique. La clé du succès résidera indiscutablement dans la capacité des acteurs à concevoir des modèles digitaux qui prolongent intelligemment le réseau physique existant, à travers des zones de livraison restreintes ou des solutions de click-and-collect dans les magasins de proximité, plutôt que de tenter de dupliquer, à un coût trop élevé, des infrastructures lourdes.

Face à un consommateur aux flux de trésorerie fragmentés, la sachétisation, qui consiste à proposer des conditionnements en petites unités pour réduire le ticket d’entrée, s’étend désormais bien au-delà du seul secteur agroalimentaire pour toucher les services et la distribution générale. Pour espérer toucher les 68% du marché représentés par le commerce traditionnel, les grands distributeurs et les grandes marques doivent cesser de percevoir ces petites structures comme des concurrents directs.

Des réussites notables sur le terrain démontrent qu’il est possible de traiter ces réseaux traditionnels comme de véritables partenaires, grâce à des outils numériques B2B adaptés et à des stratégies de conditionnement sur mesure. Les importateurs locaux ont d’ailleurs pris l’habitude d’acheter de petites quantités pour tester prudemment le marché, une réalité opérationnelle à laquelle les exportateurs étrangers, parfois en difficulté face à ces volumes restreints, doivent impérativement s’adapter pour tirer pleinement profit des milliards de dollars que représentent les importations de produits alimentaires de consommation au Maroc en provenance du monde entier.