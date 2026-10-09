Jaouda domine le classement des marques locales de grande consommation

Jaouda arrive en tête des marques locales de produits de grande consommation les plus choisies par les Marocains. C’est ce que révèle le classement Brand Footprint 2026 , publié par Worldpanel by Numerator, qui mesure la place des marques dans les achats des ménages.

La marque arrive largement devant ses concurrentes. Elle totalise 767 millions de points de contact avec les consommateurs, contre 250 millions pour Salim, deuxième du classement. Colaimo occupe la troisième place avec 150,1 millions, suivie d’Albane (148,3 millions) et de Jibal (138,5 millions).

Pour établir ce classement, Worldpanel by Numerator s’appuie sur deux indicateurs clés: le taux de pénétration des marques auprès des ménages et leur fréquence d’achat. La méthodologie ne repose donc pas sur le chiffre d’affaires généré, mais sur la portée d’une marque et la récurrence avec laquelle elle est choisie par les consommateurs, permettant ainsi de mesurer son empreinte dans les habitudes d’achat.

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À l’échelle du marché, les marques locales et régionales occupent une place prépondérante. Selon le rapport, elles représentent 80% des 250 principales marques de produits de grande consommation recensées au Maroc. Du côté des marques internationales, Danone arrive en tête, suivie de Coca-Cola, Indomie, Danette et Knorr.

Autre enseignement du classement, les dépenses des ménages en produits de grande consommation ont progressé de 5,3% en 2025, contre 2,4% en 2024. Sur les 250 marques étudiées, 56% ont également amélioré leur score, traduisant une progression de leurs points de contact avec les consommateurs.

Pour expliquer les progressions observées, l’étude met en avant deux leviers: attirer de nouveaux acheteurs et inciter les ménages à acheter plus fréquemment. Parmi les marques les plus performantes, 83% ont gagné de nouveaux foyers acheteurs et 87% ont enregistré une hausse de la fréquence d’achat.

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Pour Jaouda, cette présence dans les habitudes de consommation s’inscrit dans le développement de COPAG, la coopérative agricole marocaine qui porte la marque. Regroupant des agriculteurs et des éleveurs, elle assure la collecte du lait auprès de ses adhérents, sa transformation dans ses unités industrielles et la commercialisation des produits sous la marque Jaouda.

Ce modèle permet à la coopérative de maîtriser plusieurs étapes de la production, depuis l’élevage jusqu’aux produits proposés aux consommateurs. COPAG souligne que le développement de Jaouda repose notamment sur l’engagement de ses adhérents et de ses équipes, mais aussi sur la fidélité des consommateurs marocains.