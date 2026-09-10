Consommation: comment les marques marocaines s’imposent

Le paysage de la grande consommation au Maroc confirme la vitalité de ses acteurs locaux. Selon l’édition 2026 de l’étude Brand Footprint publiée par Worldpanel by Numerator, les marques marocaines et régionales s’imposent massivement dans les habitudes d’achat des ménages, s’accaparant 80% des 250 principales enseignes de produits de grande consommation recensées dans le Royaume. Ce positionnement fort s’inscrit dans un contexte d’accélération marquée des dépenses sur ce marché, qui ont progressé de 5,3% en 2025, soit un rythme plus de deux fois supérieur à celui enregistré l’année précédente, qui s’établissait à 2,4%, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Le classement des préférences consacre une nouvelle fois Jaouda au sommet des marques locales les plus plébiscitées, suivie de Salim, Colaimo, Albane et Jibal. Du côté des acteurs internationaux, Danone s’adjuge la première place, devançant Coca-Cola, Indomie, Danette et Knorr. Au-delà de ce palmarès, la dynamique de croissance profite à une large part de l’écosystème, puisque 56% des 250 principales marques étudiées ont vu progresser leurs Consumer Reach Points, un indicateur de référence combinant la pénétration dans les foyers, la population et la fréquence d’achat. D’après l’analyse, cette embellie repose principalement sur une double performance : 83% de ces marques en croissance ont élargi leur base d’acheteurs, tandis que 87% ont intensifié la fréquence à laquelle leurs produits sont achetés.

Commentant ces tendances, Sophie Salle, Directrice Commerciale Afrique du Nord et Pulse Panels Afrique & Moyen-Orient chez Worldpanel by Numerator, souligne que le marché marocain illustre parfaitement les mutations de la grande consommation dans la région. Elle insiste sur le fait que la réussite dépend de la capacité des acteurs, qu’ils soient locaux ou internationaux, à maintenir leur pertinence à travers la confiance, la disponibilité et l’innovation continue, lit-on dans Les Inspirations Éco.

L’étude révèle la forte pénétration des enseignes les plus en vue, une marque du Top 50 touchant en moyenne 4,78 millions de foyers pour un taux de pénétration de 76,7%. Néanmoins, ce poids important ne se traduit pas par un verrouillage du marché, les cinquante premières marques ne représentant qu’un tout petit peu plus de la moitié des dépenses globales. Ce rééquilibrage laisse ainsi un espace d’expression significatif pour les acteurs émergents désireux de séduire de nouveaux consommateurs. Cet observatoire annuel, qui s’appuie sur la méthodologie rigoureuse des Consumer Reach Points, évalue chaque année plus de 30.000 marques à travers 56 marchés mondiaux pour décrypter les arbitrages réels des consommateurs.