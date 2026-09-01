Economie

Déficit commercial: la facture s’alourdit à 244 milliards de dirhams

Des véhicules destinés à l’exportation sur le site du port Tanger Med. Le secteur automobile a enregistré une hausse de 14,9% de ses exportations à fin juillet 2026, à 107,14 milliards de dirhams.

Le déficit commercial a atteint 244,69 milliards de dirhams (MMDH) au terme des sept premiers mois de 2026, en hausse de 26,5% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2026 à 11h36

Ce déficit est dû à la hausse des importations de biens (+15,9% ou +74,481 MMDH) à 544,045 MMDH, plus importante que celle des exportations (+8,4% ou +23,174 MMDH) à 299,34 MMDH, explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 3,8 points pour s’établir à 55%.

L’évolution des importations couvre une hausse pour plusieurs produits, notamment les produits bruts (+52,2% à 36,939 MMDH), la facture énergétique (+29,1% à 81,195 MMDH), les produits finis d’équipement (+20,8% à 133,203 MMDH) et les produits finis de consommation (+12,3% à 129,873 MMDH).

Les demi-produits et les produits alimentaires ont, quant à eux, respectivement augmenté de 4,3% et de 3%.

Concernant les exportations, leur augmentation est attribuable essentiellement à l’amélioration des ventes de l’automobile (+14,9% à 107,14 MMDH) et de l’aéronautique (+19,7% à 20,56 MMDH).

À l’inverse, les exportations des secteurs « Phosphates et dérivés », « Textile et cuir » et « Électronique et électricité » ont diminué respectivement de 7,8%, 5,5% et 2,9%.

Parallèlement, l’Office des changes fait état d’un accroissement de l’excédent de la balance des services de 13,2% à 95,479 MMDH, suite à l’augmentation conjointe des exportations (+13,1% à 193,375 MMDH) et des importations (+12,9% à 97,896 MMDH).

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/09/2026 à 11h36
#Maroc#Déficit budgétaire

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