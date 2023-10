IFC et OCP Group lancent une plateforme de financement agricole en Afrique, avec une dotation de 800 millions de dollars

International Finance Corporation (IFC), filiale du groupe de la Banque mondiale, et OCP Group, leader mondial du marché des engrais phosphatés, ont officiellement lancé, ce mercredi 11 octobre, une plateforme de financement agricole pour construire et soutenir des systèmes de production et de distribution alimentaires durables en Afrique. Cette nouvelle plateforme, qui vise à mobiliser 800 millions de dollars de capitaux d’ici 2030, contribuera au développement des compétences, à la création d’emplois et à la sécurité alimentaire.

En offrant un accès au financement et à la formation professionnelle, la plateforme permettra de renforcer 30 chaînes de valeur agricoles en Afrique à travers 60 opérations de financement agricole couvrant différents types de cultures et visant à relever les défis qui freinent la croissance et la résilience du secteur.

Une nouvelle plateforme de financement agricole

L’agriculture est vitale pour l’économie africaine. Elle contribue à environ 20% du PIB du continent et représente plus de 60% de ses emplois. Néanmoins, l’Afrique importe encore aujourd’hui une grande partie de ses produits alimentaires, ce qui réduit sa résistance aux chocs extérieurs. La stratégie d’investissement ciblée pour cette nouvelle plateforme de financement agricole soutiendra ainsi la croissance durable du secteur et accroitra la sécurité alimentaire sur tout le continent.

«Aujourd’hui, nous franchissons une étape majeure vers une transformation agricole africaine qui soit juste, en mobilisant de nouveaux financements majeurs pour les agriculteurs africains et pour les chaînes de valeur qui les soutiennent», a déclaré Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP. «Ce partenariat entre IFC et le Groupe OCP vise à œuvrer pour libérer tout le potentiel de l’Afrique afin qu’elle puisse non seulement se nourrir elle-même, mais également le monde».

«L’agriculture est un secteur essentiel pour l’Afrique et nous sommes ravis d’intensifier notre partenariat avec le Groupe OCP pour améliorer la production alimentaire et attirer les investissements sur le continent», a déclaré Makhtar Diop, directeur général d’IFC. «IFC et le Groupe OCP fourniront les ressources qui permettront de développer la plateforme. Nous invitons les partenaires animés d’une même vision et les investisseurs à participer à ce projet important et opportun».

La nouvelle plateforme développera un portefeuille d’opérations qui permettront la participation directe ou indirecte de nouveaux investisseurs. Des mesures sociales, économiques et environnementales seront appliquées pour chaque investissement afin d’en déterminer l’impact.

Outre les financements, des études approfondies sur des chaînes de valeur ciblées seront élaborées afin d’identifier les défis que doit relever le secteur et proposer des solutions adaptées. La plateforme favorisera aussi l’émergence de champions africains et permettra le partage de meilleures pratiques afin que les succès puissent être reproduits dans toute l’Afrique.

Un partenariat avec Bank of Africa

La plateforme s’est également associée à Bank of Africa pour améliorer l’accès aux engrais et autres intrants pour les agriculteurs et les agro-industriels africains, et a conçu de nouveaux projets pour soutenir les chaînes de valeur de la noix de cajou et du riz en Côte d’Ivoire. De nouveaux projets cibleront également d’autres pays, notamment le Cameroun et le Gabon.

Le développement de la plateforme s’appuie sur l’expertise d’INNOVX, une plateforme de capital- risque multisectorielle lancée par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dédiée au développement d’entreprises et d’écosystèmes innovants et durables à fort impact local, et sur la connaissance approfondie d’OCP Africa, filiale du Groupe OCP dédiée au continent.